الدفاع التركية: أنشطة جيشنا شمالي سوريا تجري وفق القانون الدولي

أنقرة/ مروة يلدز ألب/ الخليج 365

أكدت وزارة الدفاع التركية، أن القوات المسلحة التابعة لها تجري كافة أنشطتها حيال إقامة المنطقة الآمنة شمالي سوريا في إطار القوانين التركية والقانون الدولي.

جاء ذلك في تغريده على حساب الوزارة بموقع تويتر، الإثنين، قالت فيه: "لا مكان للتطهير العرقي أو الأسلحة الكيميائية أو التمييز العرقي والديني في قيمنا الأخلاقية وتاريخنا المجيد".

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وأضافت: " وبنفس الوقت فإن جيش بلادنا العضو في حلف شمال الأطلسي، يجري جميع أنشطته حيال إقامة المنطقة الآمنة وفق قوانينا والقانون الدولي".

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.