سلطنة عمان تعلن انطلاق مناورة عسكرية مع فرنسا

مسقط / الخليج 365
أعلنت مسقط، الإثنين، انطلاق مناورة عسكرية مع باريس شمالي فرنسا.
إذ أعلنت وكالة الأنباء العمانية الرسمية "بدء فعاليات التمرين العماني الفرنسي المشترك (محارب الجبل 3) في الأراضي الفرنسية سواسون".
وتستمر المناورة نحو 10 أيام؛ حيث تُختتم في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وحسب المصدر ذاته، استمعت الوحدات العمانية المشاركة إلى برنامج سير التمرين المشترك، واطلعت على عرض مرئي يشرح منطقة التمرين والمراحل العملياتية، دون ذكر تفاصيل أخرى بشأن برامج المناورة، وطبيعة القوات المشاركة فيها.
ومؤخرا، كثفت سلطنة عمان من إجراء مناورات عسكرية، لا سيما مع بريطانيا، بالتزامن مع بالتزامن مع توترات تشهدها منطقة الخليج.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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