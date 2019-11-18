في ظهور جديد.. السلطان قابوس يحضر عرضًا عسكريًا في مسقط

مسقط/ الخليج 365

شهد سلطان عمان، قابوس بن سعيد، الإثنين، عرضا عسكريا في العاصمة مسقط، في ظهور جديد ونادر احتفالا بالعيد القومي لبلاده.

ووفق وكالة الأنباء العمانية الرسمية، وصل سلطان البلاد قابوس بن سعيد ميدان الاستعراض العسكري بقاعدة سعيد بن سلطان البحرية في مسقط.

وأقيمت بولايات ومحافظات السلطنة اليوم احتفالات بمناسبة العيد الوطني التاسع والأربعين، الذي يوافق الثامن عشر من نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، وبدأ الاحتفال به مع تولي السلطان الحكم عام 1970.

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واعتاد قابوس عدم الظهور الإعلامي إذ يثير الحديث عن صحة سلطان عمان، قلقًا بشأن من سيخلفه على العرش الذي يتربع عليه منذ 46 عامًا.

وقابوس بن سعيد، هو صاحب أطول فترة حكم بين الحكام العرب الحاليين، كما أنه يعد ثامن سلاطين أسرة البوسعيد، وينحدر نسبه من أحمد بن سعيد، المؤسس الأول لسلطنة عمان.

وقابوس بن سعيد، هو صاحب أطول فترة حكم بين الحكام العرب الحاليين، وعلى خلاف نظرائه من حكام منطقة الخليج العربي، فإن السلطان قابوس لم يسمِّ وريثًا للعرش، وليس له أبناء ولا أشقاء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.