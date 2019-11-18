رئيس حكومة اليمن عقب وصوله عدن: ماضون في تطبيق اتفاق الرياض

اليمن/ الخليج 365

أكد رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، الإثنين، أن حكومته ماضية في تنفيذ اتفاق الرياض الذي وقع قبل نحو أسبوعين مع المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا.

جاء ذلك في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع تويتر، بعد نحو ساعتين من وصوله إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن جنوبي البلاد.

وقال عبد الملك:" وصلنا إلى عدن والتحديات أمامنا كبيرة؛ لكن ارادتنا جميعا أقوى للمضي قدمًا في تطبيق اتفاق الرياض، بما يضمن ويؤسس لمرحلة جديدة من حضور الدولة ومؤسساتها وبمشاركة كل الأطياف الوطنية".

وأضاف: "نوحد جهودنا جميعا اليوم لهزيمة المشروع الإيراني في اليمن واستعادة الدولة".

وفي الوقت الذي نشر صورا له مع عدد من المسؤولين لدى وصوله عدن، لم يتطرق إلى تفاصيل أخرى.

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وصل رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، الإثنين، العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد، برفقة 5 وزراء فقط، قادما من العاصمة السعودية الرياض.

ووقع "اتفاق الرياض" في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بالعاصمة السعودية، وينص في أحد بنوده على عودة الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال الأسبوع الأول من توقيع الاتفاق.

وتتزامن عودة الحكومة اليمنية إلى عدن بعد أسبوعين من توقيع الاتفاق الرياض.

وكان قادة في المجلس الانتقالي الجنوبي فسروا بند عودة الحكومة إلى عدن، بأنه يقتصر على عودة رئيس الحكومة فقط، لتنفيذ مهمة صرف الرواتب.

وينص اتفاق الرياض على تشكيل حكومة كفاءات لا تتعدى 24 وزيرا، يعين الرئيس عبدربه منصور هادي أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية.

كما يضمن مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي، في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.