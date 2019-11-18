شركة فيراري تكشف النقاب عن سيارتها Roma الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

كشفت شركة فيراري النقاب عن سيارتها Roma الجديدة، بتصميم رياضي مفعم بالقوة ومعدلات أداء تصل إلى 620 حصاناً.



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وأوضحت الشركة الإيطالية أن سيارتها الجديدة تأتي بطول 4.65 م، وتقف على قاعدة عجلات بطول 2.67 م، ويزأر بداخلها محرك تربو ثماني الأسطوانات V8 بقوة 620 حصان/760 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، ويتم نقل قوة المحرك لعجلات الدفع عبر ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من ثمان تعشيقات.

وبفضل هذه القوة الكبيرة تتسارع الجران توريزمو، بوزنها الجاف 1475 كجم، من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 3.4 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 320 كلم/س، وأشارت شركة فيراري إلى أن المحرك الجديد يفي بالمواصفة الأوروبية للعادم Euro 6d.

وتتمتع السيارة بمظهر رياضي جذاب يعود بالأذهان إلى أسطورة فيراري Daytona، مع خلوها من الخطوط غير الضرورية والحواف، وتزخر مقصورة السيارة بشاشة رقمية قياس 16 بوصة وشاشة مركزية على الكونسول الأوسط قياس 8.4 بوصة.