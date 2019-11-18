أمير الكويت يخاطب مواطنيه بعد إعفاء وزيرين واعتذار المبارك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعتزم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، توجيه كلمة لمواطنيه مساء الاثنين، بعد صدور أمر أميري بإعفاء وزيري الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، والداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح من مهام تصريف العاجل من الأمور في وزارتيهما بعد قبول استقالة الحكومة الأسبوع الماضي، ثم اعتذار رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح عن قبول إعادة تعيينه رئيساً للحكومة بعد أن كلفه أمير البلاد في وقت سابق اليوم، وأعرب الشيخ صباح الأحمد عن أسفه لاعتذار المبارك.

وكانت حكومة جابر المبارك قدمت استقالتها الخميس الماضي وسط توترات مع البرلمان. ووفقاً لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، فقد كتب جابر المبارك في رسالة الاعتذار التي رفعها إلى الأمير: «تلقيت بيد التقدير أمر سموكم... بتعييني مجدداً رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفي بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وهي ثقة أعتز بها وتعني لي الكثير... إلا أنه يا صاحب السمو يحول بيني وبين تنفيذ أمركم السامي هذا ما عجت به وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من افتراءات وادعاءات بها شبهة مساس بذمتي وإخلالي بالقسم العظيم الذي أقسمته مراراً أمام الله ثم أمام سموكم وأمام مجلس الأمة الموقر وأهل الكويت جميعاً».

وأضاف:«ما تردد أكاذيب لا صلة لها بالحقيقة صادرة بكل أسف من زميل وأخ تربطني به زمالة ورابطة أخوة وصداقة امتدت لأكثر من أربعين عاماً ناهيك عما ينطوي عليه تصرفه من تداعيات بالغة الخطورة على مختلف الصعد ولا سيما أننا في دولة القانون والمؤسسات».

وكتب: «أما وقد أصبح الأمر بين يدي قضائنا العادل النزيه الذي يحظى باحترامنا وتقديرنا جميعاً، فإنه احتراماً لثقة سموكم الغالية وتقديراً لأهل الكويت الكرام أجد من الواجب علي أولاً أن أثبت براءتي وبراءة ذمتي وإخلاصي في خدمة وطني وما يستلزمه ذلك من أن أرفع لمقام سموكم الاعتذار عن هذا التعيين».

وكان وزير الدفاع بالحكومة المستقيلة الشيخ ناصر صباح الأحمد قد اتهم وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح بتجاوزات مالية بحوالي 240 مليون دينار في صندوق الجيش عندما كان الجراح وزيراً للدفاع. كما ذكر الشيخ ناصر أنه أبلغ رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بهذه التجاوزات وطلب منه تشكيل لجنة للتحقيق منذ سبعة شهور إلا أنه لم يقم بالرد عليه، الأمر الذي جعل الشيخ ناصر يحول القضية للنائب العام.

وصدر أمر أميري في وقت سابق اليوم بإعفاء وزيري الدفاع والداخلية من مهامهما في حكومة تصريف الأعمال. وكلف الأمير وزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح بتصريف العاجل من شؤون وزارة الدفاع. كما كلف أنس خالد ناصر الصالح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتصريف العاجل من شؤون وزارة الداخلية، وذلك إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة.