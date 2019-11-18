شرطة أبوظبي تكشف أساليب محتالي النصب الهاتفي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت شرطة أبوظبي «وقائع نصب واحتيال حقيقية» يرويها أشخاص وقعوا ضحايا للخداع على أيدي محتالين عبر الاتصالات والرسائل الهاتفية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وحثت ضمن «الأسبوع العالمي للتوعية ضد الاحتيال المالي» والذي يصادف الفترة من 17 وحتى 21 نوفمبر / تشرين الثاني على عدم الانقياد وراء الرسائل الهاتفية ووسائل التواصل الاجتماعي التي تخدع الجمهور بجوائز مالية وهمية وعدم التجاوب مع الرسائل التي تنتحل صفة مؤسسات مالية لافتة إلى ضرورة عدم التجاوب مع الأرقام الهاتفية الغريبة والمحافظة على سرية المعلومات البنكية وبيانات البطاقات الائتمانية وإبلاغ الأجهزة الأمنية فور استقبال اتصال هاتفي غريب أو رسالة مريبة.

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