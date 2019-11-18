مجلس إدارة «هيئة المعاشات» يُقر مشروع الميزانية السنوية لعام 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ترأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، اجتماع المجلس صباح الاثنين بمقر ديوان سمو الحاكم في دبي، حيث بدأ الاجتماع بترحیب سموه بكبار المسؤولين أعضاء المجلس متمنیاً لھم دوام التوفیق والنجاح في عملھم، ثم شرع في مناقشة جدول الأعمال حيث صادق على محضر اجتماعه السابق واطلع على الإجراءات المتخذة من جانب إدارة الھیئة بشأن تنفیذ القرارات والتوصیات الصادرة عنه، كما صادق على القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجان المنبثقة عنه، وهي اللجنة التنفيذية، لجنة الاستثمار، ولجنة التدقيق والمخاطر.

أقر المجلس خلال الاجتماع مشروع الميزانية السنوية للهيئة لعام 2020، كما اعتمد البيانات المالية للهيئة للربعين الأول والثاني من العام الجاري، واعتمد نتائج الدراسة الإكتوارية التي أجرتها الهيئة لمركزها المالي حتى نهاية 2018، كما ناقش المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

يذكر أن إحصائيات الهيئة عن شهر أكتوبر الماضي من العام الجاري تشير إلى ارتفاع عدد جهات العمل المسجلة في الهيئة إلى 6292 جهة مقارنة بنحو (6032) عن الفترة نفسها من العام الماضي، كما بلغ عدد المشتركين 87,053 مقارنة بنحو 92,861 مشتركاً للفترة نفسها من العام الماضي لتحول المشتركين من حكومة الشارقة إلى تبعية صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، كما ارتفع عدد المتقاعدين إلى 16,386، مقارنة بنحو 15,828 متقاعداً عن نفس الفترة من العام الماضي، بينما ارتفع عدد المستحقين إلى 7,109 مقارنة بنحو 6,988 عن نفس الفترة من العام الماضي، بالإضافة لذلك فإن الهيئة تدير ملفات 1661 متقاعداً، و4444 مستحقاً من المدنيين، وملفات 6328 متقاعداً و4468 مستحقاً من العسكريين الذين تُصرف معاشاتهم من وزارة المالية.