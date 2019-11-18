النعيمي يهنئ شرطة عجمان بفوزها بجائزتين من الجمعية الدولية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنأ صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان.. قائد عام شرطة عجمان وكبار الضباط والأفراد لفوزهم بالمركز الأول في جائزة «رعاية ضحايا الجرائم» وجائزة «القائد المؤثر تحت سن الأربعين» من الجمعية الدولية لقادة الشرطة «IACP» وذلك خلال حفل إعلان وتكريم الفائزين بجوائز الجمعية في الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى العالم مؤخراً.

جاء ذلك خلال استقبال سموه وولي عهده بديوان الحاكم.. اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان والضباط والأفراد الفائزين بالجوائز.

واستمع سموّه والحضور إلى شرح وافٍ من قائد عام الشرطة والضباط ومنتسبات الشرطة للدور المهم في الاطّلاع على القضايا الاجتماعية والإنسانية والوصول إلى حلول لها بين الأطراف وتوعية أفراد المجتمع بقضايا الابتزاز الإلكتروني ونشر الثقافة الأمنية بين طلاب المدارس وغيرها.

وأشاد صاحب السمو حاكم عجمان بهذا الإنجاز والذي يدل على بذل الجهود الكبيرة من قبل كل منتسبي شرطة عجمان والذين أثبتوا قدرتهم على الدخول في منافسة شريفة للوصول إلى هذه الجوائز التي يتشرف بها كل أفراد الشرطة في الإمارات عامة وعجمان خاصة.

وقال سموه إن الفوز بجوائز عالمية لا يأتي إلا من خلال الاستمرار في الارتقاء بالأداء، ومزيد من الجهود ومواصلة التدريب والتأهيل لكل أفراد الشرطة، سواء كانوا ضباطاً أو أفراداً، داعياً العاملين في السلك الشرطي كافة إلى الاستفادة من هذه الإنجازات لتحقيق المزيد منها، وذلك من خلال تكاتف الجميع والتنسيق فيما بينهم لتبادل المبادرات والخبرات وإنجاز المهام بكل دقة وأمانة.

من جهته بارك سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي لقيادة شرطة عجمان تلك الإنجازات على المستوى العالمي، واصفاً هذا الفوز بأنه ثمرة للاهتمام والدعم الذي تتلقاه أجهزتنا الأمنية من قيادتنا العليا ونتيجة طبيعة للتوجيهات والجهود التي تبذلها وزارة الداخلية بقيادة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الذي جعل التميز في الأداء هدفاً استراتيجياً يأتي في مقدمة أولويات العمل الأمني والشرطي.

وأكد أن هذا الفوز المستحق يعد مصدر فخر واعتزاز لجميع منتسبي شرطة عجمان ودافعاً لمواصلة مسيرة العمل والعطاء لتطوير الأداء الشرطي كما يضع أجهزة الشرطة أمام استحقاقات جديدة تدفعها إلى مزيد من الجهود للحفاظ على الأمن والاستقرار لهذا الوطن في ظل قائد مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

من جانبه أهدى اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي هذا الإنجاز لصاحب السمو حاكم عجمان وولي عهده.. معرباً عن سعادته لاستقبال سموهما للفائزين والذي سيكون حافزاً لتقديم الأفضل في المستقبل، مؤكداً أن الفوز بتلك الجوائز لم يأت إلا من خلال توجيهات ودعم ومساندة وتشجيع سموه وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ عمار بن حميد الذي يسعى مع كبار القادة للحصول على أكبر عدد من الجوائز التي ترفع من سمعة وشأن الإمارة.

وأكد أن هذا الإنجاز وفوز شرطة عجمان بجوائز عالمية يأتي نتيجة لهذا الدعم والتنظيم المؤسسي والتركيز على الجودة في تقديم الخدمات والتعامل مع الآخرين، وقال إن دعمهما لنا في كل أعمالنا في الشرطة يشكل دافعاً للمنتسبين لبذل مزيد من الجهود لمواصلة مهامهم وتميزهم في أداء واجباتهم الأمنية.

وجدد قائد عام شرطة عجمان العهد لصاحب السمو حاكم عجمان وولي عهده بمواصلة العمل بجد وإخلاص وتفانٍ لتحقيق أرقى وأعلى درجات الأمن والاستقرار في الإمارة.

حضر اللقاء.. الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم وسعادة حمد راشد النعيمي مدير الديوان وعبدالله أمين الشرفاء المستشار بديوان الحاكم وأحمد إبراهيم الغملاسي رئيس مكتب سمو ولي العهد ويوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وعدد من كبار المسؤولين.