تكريم خريجي برنامج المنح الدراسية التابع لشؤون الرئاسة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، شهد أحمد محمد الحميري، أمين عام وزارة شؤون الرئاسة ظهر اليوم، حفل تكريم 214 من خريجي مكتب البعثات الدراسية التابع لوزارة شؤون الرئاسة (البعثات الداخلية) لعام 2018-2019، وذلك في فندق قصر الإمارات في أبوظبي.

وأشاد الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة بالرعاية الكريمة التي توليها القيادة الرشيدة لأبنائها الطلاب، ليتمكنوا من مواصلة تعليمهم الجامعي، وينالوا أعلى الدرجات العلمية من الجامعات المرموقة، لبناء مستقبلهم والمساهمة في دفع مسيرة التنمية لبلدهم، وتحقيق التطور والرفاه لمجتمعهم.

كما أشاد بالدعم الذي يوفره سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وبمتابعته المستمرة للطلاب للتأكد من أنهم يواصلون تعليمهم في ظل ظروف مناسبة، تساعدهم على تحقيق التفوق، والعودة إلى بلدهم للمشاركة في عملية البناء والتقدم، مؤكداً أن وزارة شؤون الرئاسة ستواصل تقديم المنح للمتفوقين دراسياً، لمساعدتهم على تحقيق طموحاتهم العلمية والوطنية والشخصية، بما يخدم التنمية المستدامة في الدولة، كونهم جوهر هذه التنمية وهدفها.

يُذكر أن برنامج المنح الدراسية في وزارة شؤون الرئاسة انطلق في عام 2000، ويتولى إلحاق الطلبة بالجامعات الخاصة المنتشرة في أرجاء الدولة، كما يخصص البرنامج عدداً من المنح الدراسية التخصصية التي تخدم بعض القطاعات والمؤسسات التابعة للوزارة، مثل منحة الأرصاد الجوية والزلازل.