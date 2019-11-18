شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 17 فلسطينياً في الضفة الغربية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفاد تقرير إخباري الاثنين بأن قوات «إسرائيلية» اعتقلت الليلة الماضية 17 فلسطينياً خلال مداهمات بالضفة الغربية.

وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست»، على موقعها الإلكتروني، أن المداهمات قامت بها قوات من الأمن الداخلي وحرس الحدود والشرطة.

ولم تذكر الصحيفة ما إذا كان لأي من الموقوفين انتماءات تنظيمية.

وتعتقل «إسرائيل»، بصورة شبه يومية، فلسطينيين تصفهم بأنهم «مطلوبون لأجهزة الأمن، للاشتباه في ضلوعهم في ممارسة الإرهاب، والإخلال بالنظام العام والقيام بأعمال شغب».

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