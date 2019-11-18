عاجل.. أمير الكويت يعفي وزير الدفاع والداخلية من منصبيهما

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أصدر أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، أمرًا أميريا بإعفاء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح من منصبيهما، ومن مهامها في تصريف العاجل من الأمور.

كان الشيخ ناصر صباح الأحمد، تقدم ببلاغ خاص بصندوق الجيش إلى النائب العام، الذي أحاله بدوره إلى محكمة الوزراء، وأصدر الشيخ خالد الجراح بياناً تطرق فيه إلى أنه مستعد للمثول أمام القضاء بشأن ما أثير حول صندوق الجيش، وفقا لما ذكرته صحيفة "القبس الكويتية" على موقعها الإلكتروني.

وكشف وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، كشف أمس الأول السبت، الاستيلاء على نحو 800 مليون دولار من صندوق لمساعدة العسكريين، مؤكدا أن هذه القضية سرعت الاستقالة الأخيرة للحكومة، وقال في بيان إن الاستيلاء على 240 مليون دينار كويتي "789 مليون دولار"، جرى قبل تعيينه وزيرا للدفاع في 2017.

وأضاف الوزير الكويتي، أنه أحال الخميس على القضاء قبيل إعلان استقالة الحكومة، نتائج تحقيق داخلي بشأن هذا الامر، موضحا أنه طلب بلا جدوى تفسيرات بشأن ذلك من رئيس الحكومة ووزير الداخلية، مشيرًا إلى أنه قرر مقاطعة اجتماعات الحكومة احتجاجا على عدم الرد على أسئلته، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".