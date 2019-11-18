دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي شركة طلال أبوغزاله للتقنية تُعلن عن وصول أول إصدارتها

#عمّان- أعلنت "طلال أبوغزاله ا لعالميّة" عن وصول أجهزة شركة طلال أبوغزاله التقنية؛ الجهاز اللوحي (TAG-DC) والأجهزة المحمولة AGITOP-Multi و TAGITOP-Plus

وتعد أجهزة شركة طلال أبوغزاله التقنيّة أوّل أجهزة إلكترونيّة من تصميم وصناعة وإنتاجٍ عربيّ في العالم. وتتوافر الأجهزة في معارض طلال أبوغزاله العالميّة المُقامة في مبنى مجموعة طلال أبوغزاله في كفرسوسة.

وأعلنت "طلال أبوغزاله العالميّة" مؤخرا عن تأسيس شركة طلال أبوغزاله التقنيّة والتي تعمل على إنتاج أجهزة لوحيّة (Tablets) ومحمولة (Laptops) بمواصفات عالية، تضاهي مواصفات الأجهزة العالمية، وبأفضل الأسعار لتكون بمتناول الجميع.

وتُمثل هذه المبادرة انطلاقة جديدة لـ"طلال أبوغزاله العالمية"، حيث توسعت من عالم تقديم الخدمات المهنية إلى عالم إنتاج الأجهزة التقنية الحديثة والأدوات الرقمية، حيث أعلنت "أبوغزاله" عن قدرتها على تصنيع وتوفير أي جهاز رقمي للمؤسسات والأفراد من خلال خطوط الإنتاج بالصين.

وأجهزة TAGITOP الجديدة تأتي بشاشة قياس 15.6 بوصة تعمل بتقنية الدّقة الفائقة الكاملة Full HD مع بطاقة الرسوميات Intel HD-Graphics card.

© alqiyady شركة طلال أبوغزاله للتقنية تُعلن عن وصول أول إصدارتها

وتتضمن باقة التجهيزات التقنية لجهاز TAGITOP-Plus معالج إنتل Core i7-8550U، وسعة ذاكرة الوصول العشوائي 8 جيجابايت، كما يحتوي الكمبيوتر المحمول على نوعين من الأقراص التخزينية والتي تتمثل بسعة 120 جيجا بايت SSD و1 تيرابايت HDD، ويتميز جهاز TAGITOP-Multi بمعالج إنتل Core i7-6500U وكرت شاشة إضافي من نوع NVIDIA بذاكرة 2 غيغا بايت.

Advertisements

© alqiyady شركة طلال أبوغزاله للتقنية تُعلن عن وصول أول إصدارتها

ويحتوي جهاز TAG-DC على معالج ثماني المراكز بسرعة 1,6 غيغا هيرتز، كما يشتمل على ذاكرة عشوائيّة 4 غيغا بايت وسعة تخزينية 64 غيغا بايت، ويتوفر أيضاً كاميرا أمامية وكاميرا خلفية عالية الوضوح، بالإضافة إلى أنه يدعم شريحتي اتصال من الجيل الرابع الـ 4G.

© alqiyady شركة طلال أبوغزاله للتقنية تُعلن عن وصول أول إصدارتها

ويمكن معرفة المزيد عن شركة طلال أبوغزاله التقنية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني التالي: tagtech.com

[email protected]

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي