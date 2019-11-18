شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال زوجة أحد الأسرى الفلسطينيين وشقيقه من قبل سلطات الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت "هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين"، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت اليوم الإثنين، زوجة أحد الأسرى "المقدسيين " وشقيقه، خلال زيارتهما له فى سجن "هداريم " دون ذكر السبب.

وأوضحت الهيئة، فى بيان اليوم، أن الأسير يبلغ 43عاما ، من سكان "جبل المكبر" ، جنوب شرق القدس المحتلة، وأنه معتقل منذ السادس من يوليو عام 2002 ، ثم أقدم الاحتلال على اعتقال شقيقه بعد شهرين من اعتقاله .

Advertisements

وأشارت، إلى أن محاكم الاحتلال أصدرت بعد عدة أعوام بحق الأسير وشقيقه حكما بالسجن المؤبد "المكرر 20 مرة" ، فيما قامت سلطات الاحتلال بهدم منزل عائلته بعد اعتقاله.