شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال زوجة أحد الأسرى الفلسطينيين وشقيقه من قبل سلطات الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت "هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين"، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت اليوم الإثنين، زوجة أحد الأسرى "المقدسيين " وشقيقه، خلال زيارتهما له فى سجن "هداريم " دون ذكر السبب.
وأوضحت الهيئة، فى بيان اليوم، أن الأسير يبلغ 43عاما ، من سكان "جبل المكبر" ، جنوب شرق القدس المحتلة، وأنه معتقل منذ السادس من يوليو عام 2002 ، ثم أقدم الاحتلال على اعتقال شقيقه بعد شهرين من اعتقاله .
وأشارت، إلى أن محاكم الاحتلال أصدرت بعد عدة أعوام بحق الأسير وشقيقه حكما بالسجن المؤبد "المكرر 20 مرة" ، فيما قامت سلطات الاحتلال بهدم منزل عائلته بعد اعتقاله.
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