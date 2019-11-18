شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يوجه كلمة للشعب مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوجه أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد، مساء اليوم ، كلمة للمواطنين ، بشأن ما تم مؤخرا من استقالة الحكومة ، واعتذار الشيخ جابر المبارك، رئيس مجلس الوزراء المستقيل عن تكليفه بتشكيل حكومة جديدة.

وكان الأمير قد أصدر قرارا صباح اليوم ، بإعفاء كل من، ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئیس مجلس الوزراء ووزیر الدفاع، الفریق م. خالد الجراح الصباح نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الداخلیة من تصریف العاجل من شؤون منصب كل منھما.

رجح مصدر حكومي رفيع، أن اسم الشيخ صباح الخالد، بات مرشحاً قوياً لخلافة الشيخ جابر المبارك، في رئاسة الوزراء، بعد أن أعلن الشيخ جابر المبارك عن اعتذاره رسمياً عن توليه منصب رئاسة الوزراء.

يذكر أن الشيخ صباح الخالد، كان قد شغل منصب النائب الأول لرئيس الوزراء، قبل دخول الشيخ ناصر صباح الأحمد الحكومة الأخيرة.