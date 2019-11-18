أمير الكويت يوجه كلمة للشعب مساء اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوجه أمير الكويت ، الشيخ صباح الأحمد، مساء اليوم ، كلمة للمواطنين ، بشأن ما تم مؤخرا من استقالة الحكومة ، واعتذار الشيخ جابر المبارك، رئيس مجلس الوزراء المستقيل عن تكليفه بتشكيل حكومة جديدة.
وكان الأمير قد أصدر قرارا صباح اليوم ، بإعفاء كل من، ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئیس مجلس الوزراء ووزیر الدفاع، الفریق م. خالد الجراح الصباح نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الداخلیة من تصریف العاجل من شؤون منصب كل منھما.
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