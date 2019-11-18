شكرا لقرائتكم خبر عن تلفزيون لبنانى: البنوك تعود للعمل غدا الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة (إل.بي.سي.آي) التلفزيونية اللبنانية اليوم الاثنين، أن البنوك في البلاد ستعود للعمل غدا الثلاثاء بعد إغلاق دام أسبوعا.

وأغلقت البنوك في لبنان أبوابها منذ الثاني عشر من نوفمبر، بسبب إضراب قال اتحاد نقابات موظفي المصارف إنه ناجم عن مخاوف أمنية لدى الموظفين الذين يخشون العملاء الذين يريدون سحب أموالهم.