شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال التركى تواصل عدوانها على ريف الحسكة الشمالى الغربى والان مع تفاصيل الخبر
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، اندلعت بين قوات الاحتلال التركى، وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" على محور قريتى القاسمية والرشيدية بريف ناحية تل تمر الشمالى، وسط استمرار استهداف منازل المدنيين بسلاحى المدفعية ومدافع الهاون، مشيرة إلى أن مرتزقة القوت التركية تواصل سرقة ونهب ممتلكات السوريين فى القرى والبلدات التابعة لناحيتى تل تمر ورأس العين .
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