شكرا لقرائتكم خبر عن درس فى الأخلاق.. عبدالرحمن بن مساعد يفضح مزاعم جمال ريان مذيع الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الأمير عبدالرحمن بن مساعد آل سعود، كذب وإدعاءات مذيع الجزيرة القطرية جمال ريان، وقرر فضح فبركته على الملأ، بعدما زعم الأخير وجود مصالحة مع شخصيات سعودية بعد تدخل إعلامى إماراتى.



نص تغريدة الامير عبدالرحمن بن مساعد

وقال الأمير السعودي والرئيس السابق لنادى الهلال عبر حسابه على تويتر:" ليتك تخبرنى باسم الإعلامى الإماراتى الذي قام بالجهود التوفيقية بيننا لأشكره فمنذ أن حظرتني لم يهنأ لى بال ولم يغمض لي جفن والآن وقد أزلت الحظر عادت الى الحياة بهجتها.. أستاذ جمال أنت أقدم مذيعي الجزيرة وتطبعت بطبعها في الحيادية والصدق وعدم اختلاق الأكاذيب.. تغريدة جزيرية بامتياز".

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كان مذيع الجزيرة جمال ريان كتب تغريدة قال فيها: "قررت رفع البلوك عن عدد من الأمراء والمسؤولين بما فيهم الامير عبد الرحمن بن مساعد، وسعادة تركي ال الشيخ، بعد المصالحة التي تمت بيني وبينهم، والشكر موصول لصديق اعلامي إمارتي، على جهوده التي قام بها للتوفيق بيني وبين الامير عبد الرحمن بن مساعد".



تغريدة جمال ريان مذيع الجزيرة

وتهكم تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، على تغريدة جمال ريان وذلك عبر حسابه على تويتر، قائلا:" جمال إذا رفعت البلوك عن الأمير بزعل".