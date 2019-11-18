الرئاسة اللبنانية: عون طلب التحقيق فى 18 ملف فساد وإهدار للمال العام

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واستعرضت الرئاسة اللبنانية، فى بيان لها، اليوم الاثنين، مسارات هذه الملفات وما اتخذ فى شأنها من إجراءات تحقيق قضائية، مشيرة إلى أنها تشمل استثمار وتشغيل سوق المبيعات الحرة فى مطار رفيق الحريرى الدولى "مطار بيروت"، وكازينو لبنان المملوك للدولة، وأدوية مرضى السرطان واستيرادها، وشراء كميات من العقارات فى إطار جرائم غسل أموال وتمويل للإرهاب، والتعديات على ممتلكات الدولة فى عدد من المرافق العمومية، ووجود مخالفات فى ميناء بيروت وقطاع الاتصالات وغيرها.
يشار إلى، أن أحد أبرز مطالب الاحتجاجات الشعبية، التى اندلعت قبل أكثر من شهر فى لبنان، إجراء المحاسبة القضائية لمرتكبى جرائم الفساد والعدوان على المال العام، إلى جانب المطالب السياسية للمتظاهرين.
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