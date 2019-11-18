شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة اللبنانية: عون طلب التحقيق فى 18 ملف فساد وإهدار للمال العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية، أن عدد ملفات الفساد التى طلب رئيس البلاد ميشال عون، إجراء تحقيقات بشأنها بمعرفة سلطات التحقيق القضائية، بلغت 18 ملفا تتضمن وقائع حول جرائم ارتكبت تشمل إهدار المال العام، والتزوير، وغسل الأموال، إلى جانب صفقات مالية تحوم حولها الشبهات وتم إيقافها.

واستعرضت الرئاسة اللبنانية، فى بيان لها، اليوم الاثنين، مسارات هذه الملفات وما اتخذ فى شأنها من إجراءات تحقيق قضائية، مشيرة إلى أنها تشمل استثمار وتشغيل سوق المبيعات الحرة فى مطار رفيق الحريرى الدولى "مطار بيروت"، وكازينو لبنان المملوك للدولة، وأدوية مرضى السرطان واستيرادها، وشراء كميات من العقارات فى إطار جرائم غسل أموال وتمويل للإرهاب، والتعديات على ممتلكات الدولة فى عدد من المرافق العمومية، ووجود مخالفات فى ميناء بيروت وقطاع الاتصالات وغيرها.

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يشار إلى، أن أحد أبرز مطالب الاحتجاجات الشعبية، التى اندلعت قبل أكثر من شهر فى لبنان، إجراء المحاسبة القضائية لمرتكبى جرائم الفساد والعدوان على المال العام، إلى جانب المطالب السياسية للمتظاهرين.