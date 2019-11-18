شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير 6 خنادق تابعة لداعش وسط العراق والان مع تفاصيل الخبر
وأفاد الجهاز العراقى، فى بيان بثته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، اليوم الإثنين، بأن العملية الأمنية المستمرة التى تستهدف ملاحقة فلول تنظيم "داعش " الإرهابى فى منطقة جبال "مكحول"، أسفرت عن تدمير 6 مضافات لداعش، تم العثور بداخلها على أسلحة ومعدات وذخائر قتالية مختلفة .
ويأتى هذا، عقب يوم واحد من إعلان وزارة الداخلية العراقية تدمير سبعة أوكار، ونفق لتنظيم "داعش " الإرهابى فى محافظة كركوك.
وتشهد محافظة كركوك استقرارا أمنيا، ولكنها تسجل خروقات أمنية بين فترة وأخرى ، تستهدف القوات الأمنية والمدنيين على حد سواء، فيما تقوم القوات العراقية باعتقال وقتل عناصر تنظيم "داعش" فى عمليات بحث فى مضافات التنظيم الإرهابى.
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