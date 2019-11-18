شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير 6 خنادق تابعة لداعش وسط العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جهاز مكافحة الارهاب فى العراق، اليوم الإثنين، تدمير "ست" مضافات تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابى فى منطقة "جبل مكحول" الواقعة فى محافظة صلاح الدين ، وسط البلاد.

وأفاد الجهاز العراقى، فى بيان بثته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، اليوم الإثنين، بأن العملية الأمنية المستمرة التى تستهدف ملاحقة فلول تنظيم "داعش " الإرهابى فى منطقة جبال "مكحول"، أسفرت عن تدمير 6 مضافات لداعش، تم العثور بداخلها على أسلحة ومعدات وذخائر قتالية مختلفة .

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ويأتى هذا، عقب يوم واحد من إعلان وزارة الداخلية العراقية تدمير سبعة أوكار، ونفق لتنظيم "داعش " الإرهابى فى محافظة كركوك.

وتشهد محافظة كركوك استقرارا أمنيا، ولكنها تسجل خروقات أمنية بين فترة وأخرى ، تستهدف القوات الأمنية والمدنيين على حد سواء، فيما تقوم القوات العراقية باعتقال وقتل عناصر تنظيم "داعش" فى عمليات بحث فى مضافات التنظيم الإرهابى.