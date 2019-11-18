السعودية تقرر تأجيل القمة العربية الإفريقية إلى 2020

القاهرة/ الخليج 365
قررت السعودية، الإثنين، تأجيل انعقاد القمة العربية الإفريقية إلى العام المقبل، بعد أن كان من المقرر أن تلتئم الأسبوع القادم بالرياض.
ووفق بيان للجامعة العربية، الإثنين، فإن السعودية (بصفتها الدولة المضيفة للقمة) قررت التأجيل على أن يجرى الاستقرار على موعد جديد لعقدها خلال الربع الأول من عام 2020.
وقال البيان إنه "تقرر تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الأفريقية، التي كان من المقرر أن تلتئم في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بالرياض".
وقمة الرياض ستكون الخامسة من نوعها التي تنعقد في سياق الشراكة بين الدول العربية والإفريقية، إذ عقدت الأولى بالقاهرة عام 1977، والثانية في مدينة سرت الليبية عام 2010، والثالثة في الكويت عام 2013، والرابعة في غينيا عام 2016.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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