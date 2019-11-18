العراق.. عمليات البصرة تنفي غلق الطرق المؤدية إلى الحقول النفطية

العراق/ عامر الحساني/ الخليج 365

نفت قيادة عمليات البصرة (إحدى تشكيلات الجيش العراقي)، الإثنين، إغلاق الطرق المؤدية إلى الحقول النفطية من المتظاهرين في قضاء الزبير بمحافظة البصرة (جنوب).

وقال قائد عمليات البصرة قاسم نزال في تصريح صحفي، إن "جميع الطرق المؤدية إلى الحقول النفطية مؤمنة تماما وغير مغلقة.. الأنباء الواردة حول غلق الطرق في قضاء الزبير والمؤدية إلى الحقول النفطية لا تمت للحقيقة بصلة".

وأوضح نزال أن "الحقول النفطية مؤمنة بالكامل؛ وبعيدة عن أماكن تجمع المتظاهرين.. قوات الجيش العراقي والشرطة تفرضان سيطرتهما على جميع المنشآت الحيوية في محافظة البصرة".

في وقت سابق اليوم، قال ناشطان للأناضول، إنهما تضامنا مع المحتجين في ساحات مدن العراق، وسيستمرون في غلق طرق حقول النفط بهدف فرض إضراب عام في البلاد؛ "على أن تتوسع الخطوة في المحافظات الجنوبية".

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يأتي هذا التطور، في وقت تشهد فيه بغداد ومحافظات الوسط والجنوب احتجاجات حاشدة، مناوئة لحكومة عادل عبد المهدي، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

والإثنين، أكد متحدث في وزارة النفط العراقية، أن الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد، خاصة في مناطق الجنوب، لم تتسبب بأية عراقيل في عمليتي إنتاج الخام أو تصديره.

ورد ذلك في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، للمتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، أشار فيها إلى استمرارية الإنتاج والتصدير بصورة مستقرة دون أية عراقيل نتيجة الاحتجاجات، "رغم أن بعض المواطنين تظاهروا قرب حقول نفطية".

ووفق بيانات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بلغ إنتاج العراق النفطي 4.5 ملايين برميل يوميا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما يجعله ثاني أكبر منتج للخام في المنظمة بعد السعودية (10.3 ملايين برميل).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.