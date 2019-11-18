أمير الكويت يأسف لاعتذار رئيس الوزراء المستقيل عن تشكيل الحكومة

الكويت/ الخليج 365

أعرب أمير الكويت صباح الأحمد الجابر، الإثنين، عن أسفه لاعتذار رئيس الوزراء جابر المبارك الصباح عن تشكيل الحكومة الجديدة.

جاء ذلك خلال لقاء أجراه أمير الكويت مع جابر الصباح، وفق وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وقال الأمير: "على كل حال أولًا یؤسفنا أن تعتذر بھذا الموضوع وفي نفس الوقت یجب أن تعرف أنك أكبر من الكرسي وأقوى من كل شيء".

وتابع: "أنت جابر المبارك.. خل (اترك) الأمور تطلع (تظهر) على حقیقتھا، خل الناس تشوف (ترى)"، في إشارة لما يتردد عن تجاوزات مالية.

بدوره قال جابر الصباح: "كان ھدفي أن أخدمك.. والله خدمت وتحملت البلاوي".

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ومضى قائلًا: "المھم أن سموك وسمو ولي العھد (نواف الصباح) باقین إن شاء الله"، حسب المصدر ذاته.

وفي وقت سابق الإثنين، قرر أمير الكويت، إعادة تكليف جابر مبارك بتشكيل الحكومة الثامنة له، قبل أن يقرر الأخير اعتذاره عن المنصب.

وقال جابر الصباح، في بيان اعتذاره عن قبول المنصب: "یحول بیني وبین تنفیذ أمركم ھذا ما عجت به وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من افتراءات وادعاءات (لم يحددها) بھا شبھة مساس بذمتي (..) وھي أكاذیب لا صلة لھا بالحقیقة".

والسبت، قال وزير الدفاع المقال، ناصر الصباح (النجل الأكبر لأمير الكويت)، في تغريدات، إن السبب الرئيسي لدوافع تقديم استقالة الحكومة، هو اكتشاف "تجاوزات مالية" وقعت في "صندوق الجيش" والحسابات المرتبطة به.

وأوضح الوزير المقال أن التجاوزات المالية عبارة عن "مخالفات وشبهة جرائم متعلقة بالمال العام تجاوزت 240 مليون دينار كويتي" (768 مليون دولار).

وتعد الحكومة المستقيلة السابعة التي يرأسها جابر الصباح، وتشكلت في ديسمبر/ كانون الأول 2017، حيث سبق أن ترأس الحكومة للمرة الأولى، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.