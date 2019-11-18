الوفاق الليبية: 7 قتلى إثر قصف إمارتي على مصنع بسكويت في طرابلس

وليد عبد الله / الخليج 365

اتهمت حكومة "الوفاق الوطني" الليبية الإمارات بقصف مصنع للبسكويت جنوبي العاصمة طرابلس عبر طيران مسير، الإثنين؛ ما أودى بحياة ليبيين اثنين و5 عمال أجانب.

إذ أفاد مركز الطب الميداني، التابع لوزارة الصحة في حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، عبر بيان، بمقتل ليبيين اثنين و5 أعمال أجانب وإصابة 15 آخرين بجروح ما بين متوسطة وخطيرة؛ جراء قصف جوي طال منطقة "وادي الربيع" جنوبي طرابلس.

فيما قالت عملية "بركان الغضب" العسكرية، عبر "فيسبوك"، إن القصف شنه طيران إماراتي مسير داعم لقوات الشرق التي يقودها الجنرال المتقاعد خليفة حفتر. وأوضحت أن القصف استهدف مصنع "السنبلة" للبسكويت؛ وتسبب بأضرار مادية جسيمة في المصنع المستهدف.

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ولم توضح وزارة الصحة ولا عملية "بركان الغضب" جنسية العمال الأجانب الذين قتلوا أو أصيبوا في القصف.

وبينما تتهم حكومة "الوفاق" الإمارات بدعم هجوم قوات حفتر على طرابلس، نفت أبوظبي في بيانات سابقة تلك الاتهامات.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا متعثرًا للسيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق، فيما تتصدى الأخيرة لهذا العجوم بعملية عسكرية اسمتها "بركان الغضب".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.