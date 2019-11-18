روسيا تتمركز في قاعدة أمريكية سابقة أخرى بسوريا

أنقرة/ محمد مستو/ الخليج 365

تمركزت قوات روسيا الداعمة لنظام بشار الأسد في سوريا، في قاعدة سد تشرين على نهر الفرات والتي أخلتها الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح مراسل الخليج 365، الإثنين، أن قافلة عسكرية روسية ترفع العلم الروسي دخلت قاعدة سد تشرين، وجرى تبادل للحديث بين قائد عسكري روسي و "شروان درويش" عضو من تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي.

وأضاف أنه عقب الحديث تم تبادل العلم الروسي وراية التنظيم الإرهابي بين الطرفين.

والأسبوع الماضي، نشرت القوات الروسية قواتها في قاعدتي صرين والسبت اللتان اخلتهما القوات الأمريكية في مدينة تل أبيض شرقي نهر الفرات.

وفي 27 ديسمبر/كانون الأول 2015، استولى تنظيم "ي ب ك" على سد الفرات بدعم من الولايات المتحدة، وفي يناير/كانون الثاني 2016، انشأت القوات الأمريكية قاعدة لها في السد.

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وفي السياق نفسه، أفاد مراسل الخليج 365، أن روسيا قامت بتوسيع سيطرتها على منطقة بالقرب من مطار القامشلي شمال شرقي البلاد، والذي يسيطر عليه النظام السوري، حيث نقلت إليها 20 مستشارا عسكريا روسيا وعشرات الجنود والعربات المدرعة، السبت.

والجمعة، تمركزت قوات روسية في قاعدتي "صرين" و"السبت" بعدما انسحبت منهما القوات الأمريكية مؤخرا، جنوبي مدينة عين العرب (كوباني) شرق نهر الفرات.

وتزامنا مع عملية نبع السلام، التي انطلقت في 9 اكتوبر/ تشرين الأول، سحبت الولايات المتحدة قواتها من 16 قاعدة ونقطة عسكرية من أصل 22 في سوريا، وعادت إلى 6 منها مع تعليق العملية.

وفي 9 أكتوبر الماضي ، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من أكتوبر الفائت، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في الـ22 من الشهر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.