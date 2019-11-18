الجزائر.. أحكام سجن بحق متهمين في فاجعة "الأطفال الرضع"

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365

أصدرت محكمة جزائرية، الإثنين، أحكاما بالسجن بحق مسؤولين وعاملين في مستشفى ولادة جنوب شرقي البلاد؛ على خلفية فاجعة مصرع 8 رضع حديثي الولادة قبل أسابيع جراء حريق بالمستشفى، وفق إعلام محلي.

وحسب قناتي "الشروق" و"النهار" الخاصتين، فإن "محكمة وادي سوف (جنوب شرق) أدانت صبيحة اليوم مدير مستشفى "الأمومة الطفولة" (حكومي) بمحافظة في محافظة الوادي ونائبه بتهمة "الإهمال".

وقضت المحكمة بسجنهما لمدة عام نافذ مع دفع غرامة مالية قدرها 500 ألف دينار (نحو 400 دولار) بتهمة "الإهمال".

ووفق المصدر نفسه، صدر أيضا حكم بـ 6 أشهر سجن غير نافذة بحق قابلة (مولّدة) تعمل بالمستشفى ذاته، فيما برأت المحكمة ممرضتين إحداهما كوبية إلى جانب مراقبة طبية وموظف صيانة، من تهمة "الإهمال".

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وفجر الـ24 من سبتمبر/أيلول الماضي، لقي 8 مواليد جدد مصرعهم؛ إثر حريق شب في مستشفى "الأمومة الطفولة" بمحافظة الوادي.

وأكدت وزارة الصحة وقوات الدفاع المدني، آنذاك، أن الحريق ناجم عن شرارة كهربائية مصدرها جهاز مضاد للبعوض بالمصحة؛ أدت إلى مصرع 8 مواليد منهم 3 حرقا و5 اختناقا.

وفور وقوع الحادثة، أعلن وزير الصحة محمد ميراوي، توقيف مدير الصحة بالمحافظة نور الدين رزقي، إلى جانب مدير المستشفى الحكومي والطاقم المناوب أثناء وقوع الحادث، فيما قالت النيابة العامة بالمحافظة إنها فتحت تحقيقا حول الحادثة وإحالت المتهمين على القضاء.

ولم توجه أي تهمة لمدير صحة المحافظة، غير أنه تمت إقالته من منصبه.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.