أزمة الحكومة الكويتية.. رئيس الوزراء المستقيل يعتذر عن تكليف الأمير

الكويت /محمد عبدالغفار/ الخليج 365

-قال رئيس الوزراء المعاد تكليفه جابر الصباح: يحول بيني وبين قبول المنصب أكاذيب مست ذمتي وهي منظورة أمام القضاء

- أمير الكويت أعفى أيضا وزيري الدفاع ناصر الصباح (النجل الأكبر للأمير) والداخلية خالد الصباح من منصبيهما

- الأمير يجري مشاورات لتشكيل الحكومة

- الأمير سيوجه كلمة للشعب الكويتي مساء الإثنين

قرر أمير الكويت صباح الأحمد الصباح، الإثنين، إعادة تكليف جابر مبارك الصباح بتشكيل الحكومة الثامنة له، قبل أن يقرر الأخير اعتذاره عن المنصب.

وقال جابر الصباح، في اعتذاره عن قبول المنصب: "یحول بیني وبین تنفیذ أمركم ھذا ما عجت به وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من افتراءات وادعاءات (لم يحددها) بھا شبھة مساس بذمتي (..) وھي أكاذیب لا صلة لھا بالحقیقة"، وفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

وأضاف: "أما وقد أصبح الأمر بین یدي قضائنا العادل النزیه الذي یحظى باحترامنا وتقدیرنا جمیعا فإنه احتراما لثقتكم الغالیة وتقدیرا لأھل الكویت الكرام أجد من الواجب علي أولا أن أثبت براءتي وبراءة ذمتي واخلاصي في خدمة وطني وما یستلزمه ذلك من أرفع لمقامكم الاعتذار عن ھذا التعیین راجیا تفضلكم بقبوله".

والسبت، قال وزير الدفاع المقال، ناصر الصباح (النجل الأكبر لأمير الكويت)، في تغريدات له، إن السبب الرئيسي لدوافع تقديم استقالة الحكومة، هو اكتشاف "تجاوزات مالية" وقعت في "صندوق الجيش" والحسابات المرتبطة به.

وأوضح الوزير المقال أن هذه التجاوزات المالية عبارة عن "مخالفات وشبهة جرائم متعلقة بالمال العام تجاوزت 240 مليون دينار كويتي" (768 مليون دولار).

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وفي وقت سابق اليوم، قرر أمير الكويت، في مرسوم أميري، إعادة تكليف جابر الصباح رئیسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشیح أعضاء الوزارة الجدیدة.

وأصدر مرسوما ثانيا يتضمن إعفاء وزيري الدفاع ناصر الصباح والداخلية خالد الصباح من منصبيهما.

وكان جابر الصباح تقدم باستقالة حكومته وقبلها الأمير الخميس.

وتعد الحكومة المستقيلة السابعة التي يرأسها جابر الصباح، وتشكلت في ديسمبر/ كانون الأول 2017، حيث سبق أن ترأس الحكومة للمرة الأولى، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011.

وفي سياق متصل، استقبل أمیر الكويت، بقصر بیان صباح الیوم، على التوالي رئیس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق علي الغانم والشیخ ناصر المحمد الأحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء الأسبق، في إطار المشاورات التقلیدیة الجاریة لتشكیل الحكومة الجدیدة، وفق كونا.

من جهة أخرى، قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن أمير البلاد سيوجه كلمة للشعب الكويتي مساء الإثنين.

ويرجح أن تتناول الكلمة الأحداث الأخيرة من استقالة الحكومة وما يتعلق بتجاوزات صندوق الجيش. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.