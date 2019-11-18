عودة "منقوصة" للحكومة اليمينة إلى العاصمة المؤقتة

عدن/ شكري حسين/ الخليج 365

وصل رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، الإثنين، العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد، برفقة 5 وزراء فقط، قادما من العاصمة السعودية الرياض.

وقال مصدر حكومي للأناضول، طلب عدم ذكر اسمه، إن رئيس الوزراء وصل عدن برفقة وزير المالية سالم صالح سالم، والكهرباء محمد العناني، والتعليم العالي حسين باسلامه، والأوقاف أحمد عطيه، والاتصالات لطفي باشريف، بعد أسبوعين من اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا.

ووقع "اتفاق الرياض" في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بالعاصمة السعودية، وينص في أحد بنوده على عودة الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال الأسبوع الأول من توقيع الاتفاق.

وبحسب المصدر ذاته وصل معين على طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية، واتجه الى غرفة عمليات التحالف العربي بالمطار، قبيل ذهابه لاحقا إلى قصر معاشيق الرئاسي.

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وأوضح المصدر أن عودة رئيس الحكومة وعدد من الوزراء يأتي تنفيذاً لاتفاق الرياض الذي رعته المملكة العربية السعودية.

وتتزامن عودة الحكومة اليمنية إلى عدن بعد أسبوعين من توقيع الاتفاق الرياض.

وكان قادة في المجلس الانتقالي الجنوبي فسروا بند عودة الحكومة إلى عدن، بأنه يقتصر على عودة رئيس الحكومة فقط، لتنفيذ مهمة صرف الرواتب.

وينص اتفاق الرياض على تشكيل حكومة كفاءات لا تتعدى 24 وزيرا، يعين الرئيس عبدربه منصور هادي أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية.

كما يضمن مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي، في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.