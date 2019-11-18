وظائف شاغِرة بالمجلس الأعلى للقضاء

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن توفر وظائف شاغرة مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام لخريجي درجة الماجستير و البكالوريوس .
وحث المجلس الراغبين في التقدم على هذه الوظائف الدخول على موقع المجلس للحصول على كافة التفاصيل المطلوبة وتقديم طلباتهم على الرابط www.scj.gov.sa
وبين المجلس أن موعد التقديم على الوظائف سيبدأ اعتبارا من صباح يوم الأحد الموافق 27/3/1441هـ وينتهي مساء يوم الخميس الموافق 1/4/1441هـ .
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