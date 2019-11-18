انت الان تتابع "طيران الامارات" تعلن عن صفقة لشراء 50 ايرباص 900-350 بـ16 مليار دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

طائرة تابعة لشركة طيران الامارات أعلنت مجموعة "طيران الإمارات" الاثنين عن صفقة مع شركة ايرباص لشراء 50 طائرة من طراز 900-350 بقيمة 16 مليار دولار، على أن يبدأ تسليم هذه الطائرات للشركة الإماراتية العملاقة في أيار/مايو 2023. وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس التنفيذي لمجموعة "طيران الإمارات" للصحافيين خلال معرض دبي للطيران "أنا سعيد بالاعلان عن شراء 50 طائرة ايرباص 350 بقيمة 16 مليار دولار".

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