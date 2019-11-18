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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عند الشعور بالغثيان.. هذا ما يجب أن تقوم به! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
حذّرت مجلة "الصيدليات الحديثة" الألمانية من الاستلقاء في الفراش عند الشعور بالغثيان، حيث يتسبب ذلك في هبوط الدورة الدموية، مما يزيد من الشعور بالغثيان .
ولمواجهة الغثيان، تنصح المجلة بالمشي لبعض الوقت في الهواء الطلق، بالإضافة إلى تناول القليل من الطعام، الذي لا يشكّل إجهاداً على المعدة، مثل التفاح المبشور أو الموز المهروس.
كما ينبغي أيضاً مراعاة تناول كمية كافية من السوائل، حيث يتسبب القيء في فقدان سوائل الجسم.
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