انطلاقة استثنائية لـ «دبي للطيران» 2019

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افتتح صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بحضور سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، ظهر أمس، معرض دبي الدولي للطيران 2019، الذي تستضيفه دبي في مدينة المعارض، بمطار آل مكتوم الدولي، ويستمر حتى 21 نوفمبر/‏تشرين الثاني الجاري، وأكدا أن معرض دبي للطيران أصبح منصة عالمية في صناعة الطيران.

وقام صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، بجولة تفقدية في القاعة الرئيسية للمعرض، التي تضم بين جنباتها عدداً من الشركات الوطنية والعالمية المتخصصة في تقنيات الطيران المدني والعسكري.

وأبدى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، ارتياحه بالحضور الدولي الكبير، جنباً إلى جنب مع الشركات الوطنية والعربية، تحت مظلة معرض دبي الدولي للطيران، في دورته السادسة عشرة، مرحباً بضيوف الدولة من عارضين ووفود رسمية وزوار، جاؤوا إلى دولتنا من كل حدب وصوب.

وأعرب سموّه عن أمله بأن يعودوا إلى بلادهم، حاملين ذكريات طيبة عن دولة الإمارات وشعبها وأصالتها وتراثها.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن معرض دبي الدولي للطيران 2019، رسخ مكانته عالمياً كأحد أهم المعارض المتخصصة في الطيران، وقال سموه، «شهدت وأخي محمد بن راشد افتتاح دورة جديدة من معرض دبي الدولي للطيران 2019.. معرض رسخ مكانته عالمياً باعتباره أحد أهم المعارض المتخصصة بالطيران ومنصة دولية رئيسية لعرض أحدث ما توصلت إليه تقنيات وتكنولوجيا الدفاع».