تكريم نخبة من المغامرين في يوم «جينيس»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد اليوم العالمي لموسوعة «جينيس»، والذي يعد المهرجان السنوي الأكبر للأرقام القياسية حول العالم وعقد هذا العام تحت شعار «روح المغامرة»، مشاركة مواهب من المنطقة العربية. وشهد الحدث الذي عقد على قمة أطول فندق في العالم «جيفورا» بدبي، توزيع مجموعة من شهادات «جينيس» على نخبة من المغامرين.

شارك العدّاء الإماراتي، الدكتور خالد جمال السويدي، والذي يشغل منصب المدير التنفيذي لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، في احتفالات هذا اليوم العالمي عقب حصوله على جائزة «أكبر ميدالية» تكريماً لرحلة من أبوظبي إلى مكّة المكرمة سيراً على الأقدام. وكان المغامر الإماراتي قطع مسافة 2070 كيلومتراً في 29 يوماً للوصول إلى هدفه وواجه سلسلة من التحديات المناخية والبدنية خلال هذه الرحلة.

واعتبر السويدي تمثيله للمغامرين الإماراتيين ضمن هذه الاحتفالية الدولية بمثابة وسام على صدره، وحافزاً له في حياته المهنية والشخصية والرياضية.كما شهد الحفل مشاركة «تيم أنجيل وولف»، المؤسسة غير الربحية التي تعنى بدمج أصحاب الهمم في المجتمع. ومنح مؤسسها نيك واتسون شهادتان بعد نجاحه في تحقيق الرقم القياسي ل«أسرع وقت في سباحة 5 كيلومترات و 10 كيلومترات أثناء سحب قارب الكاياك».

قال طلال عمر، مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال افريقيا في جينيس للأرقام القياسية: شهدنا في مكتبنا الإقليمي مشاركات رائدة عالمياً في مجالاتها، وكان لكل منها قصة هادفة تسعى إلى إلهام المجتمع من حولها. وتعد المشاركات الإقليمية هذا العام ضمن الأبرز عالمياً.