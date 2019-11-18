اسماء السيد - الكويت: اعتذر الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح عن قبول إعادة تعيينه رئيسا للحكومة الكويتية، بعد وقت قصير من صدور أمر أميري بتعيينه في هذا المنصب، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
وأوضحت الوكالة أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أصدر أمرا بإعفاء وزيري الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح والداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح من مهام تصريف شؤون وزارتيهما، بعد قبول استقالة الحكومة الأسبوع الماضي.
كما أعاد أمير الكويت تعيين الشيخ جابر المبارك رئيسا للوزراء، وطلب منه تشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومته السابقة المستقيلة، إلا أن الأخير اعتذر.
وكلف أمير الكويت وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بتصريف شؤون وزارة الدفاع، بينما كلف أنس خالد الصالح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتصريف شؤون وزارة الداخلية، وذلك إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وأوردت وكالة الأنباء الكويتية أن أمير الكويت سيوجه كلمة إلى الأمة مساء اليوم، مشيرة إلى أن أمير البلاد استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس مجلس الوزراء السابق ناصر الأحمد الصباح في إطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت: جابر المبارك يعتذر عن تولي رئاسة الحكومة المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.