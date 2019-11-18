الكويت: جابر المبارك يعتذر عن تولي رئاسة الحكومة المقبلة









اسماء السيد - الكويت: اعتذر الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح عن قبول إعادة تعيينه رئيسا للحكومة الكويتية، بعد وقت قصير من صدور أمر أميري بتعيينه في هذا المنصب، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأوضحت الوكالة أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أصدر أمرا بإعفاء وزيري الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح والداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح من مهام تصريف شؤون وزارتيهما، بعد قبول استقالة الحكومة الأسبوع الماضي.

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كما أعاد أمير الكويت تعيين الشيخ جابر المبارك رئيسا للوزراء، وطلب منه تشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومته السابقة المستقيلة، إلا أن الأخير اعتذر.

وكلف أمير الكويت وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بتصريف شؤون وزارة الدفاع، بينما كلف أنس خالد الصالح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتصريف شؤون وزارة الداخلية، وذلك إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

وأوردت وكالة الأنباء الكويتية أن أمير الكويت سيوجه كلمة إلى الأمة مساء اليوم، مشيرة إلى أن أمير البلاد استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس مجلس الوزراء السابق ناصر الأحمد الصباح في إطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.

