دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي بيعت سماعات HUAWEI FreeBuds 3 بأكملها خلال 24 ساعة من فتح الطلبات

© alqiyady بيعت سماعات HUAWEI FreeBuds 3 بأكملها خلال 24 ساعة من فتح الطلبات

HUAWEI FreeBuds 3سماعة البلوتوث الوحيدة في السوق بتصميم Open-Fit المزودة بتقنية إلغاء الضجيج النشطة والمريحة لفترات الارتداء الطويلة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 17 نوفمبر، 2019: أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين عن نجاح سماعات HUAWEI FreeBuds 3، التي تعد أول سماعة بلوتوث في العالم بتصميم Open-Fit مريحة الارتداء ومزودة بتقنية إلغاء الضجيج النشطة، شهدت مستويات غير مسبوقة في مرحلة الطلب المسبق عليها. وأعلن عن الطلب المسبق في وقت سابق من الشهر الجاري، حيث تم البدء باستقبال الطلبات في 14 نوفمبر، وشهدت سماعات HUAWEI FreeBuds 3 مستويات طلب غير مسبوقة من المستخدمين بقيمة تجاوزت مليون درهم إماراتي خلال 24 ساعة فقط، لتسجل بذلك أعلى معدلات للطلب المسبق على سماعات بلوتوث من هواوي حتى اليوم.

وتشكل سمّاعات HUAWEI FreeBuds 3 إحدى المنتجات التي تندرج ضمن إطار استراتيجية "Seamless AI Life" لتوفير نمط حياة سلس معزز بالذكاء الاصطناعي من هواوي، والتي تهدف إلى توفير تجارب ذكية لجميع السيناريوهات والتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في عالم اليوم شديد الترابط. وبفضل ميزة إلغاء الضجيج النشطة والتي تزيل جميع أشكال الضوضاء المحيطية لتوفير تجربة استماع غير مسبوقة وتصميم open-fit التي يجعلها مريحة للارتداء لأوقات طويلة من دون التسبب بأي ضغوطات إضافية على الأذنين، تحظى سمّاعات HUAWEI FreeBuds 3 بشعبية واسعة بين عشاق الموسيقى والمستخدمين العاديين. كما تم تزويد السماعات بمعالج Kirin A1 من هواوي لضمان اتصال سريع ومستقر، وتحسين أدائها من حيث عمر البطارية، فضلاً عن خيارات شحن متعددة تشمل تقنيات الشحن السلكي واللاسلكي، بالإضافة إلى ميزة الشحن اللاسلكي العكسي.

وتتوافر سمّاعات HUAWEI FreeBuds 3 للطلب المسبق بسعر 649 درهم إماراتي وباللونين الأسود والأبيض عبر عدد من المتاجر المعتمدة، وصالات عرض هواوي، وموقع هواوي الإلكتروني، حيث يمكن للعملاء أيضاً الحصول على هدية شاحن لاسلكي من هواويHUAWEI Wireless dock . وتتاح سمّاعات HUAWEI FreeBuds 3 للشراء اعتباراً من يوم 21 نوفمبر المقبل.-انتهى-

نبذة عن مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين

تعد مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين واحدة من ثلاث مجموعات أعمال منضوية تحت مظلة شركة هواوي، وتوفر مجموعة متنوعة من المنتجات بما فيها أجهزة الهواتف النقالة، والاكسسوارات الرقمية، والأجهزة اللوحية، والحواسيب المحمولة. وتتوافر منتجات وخدمات هواوي في أكثر من 170 بلداً، وتستخدم من قبل ثلث سكان العالم. وفي عام 2018، حلت المجموعة في المرتبة الثانية في العالم من ناحية حجم شحنات الهواتف النقالة.

احتلت هواوي في العام 2019، المرتبة 47 ضمن قائمة ’براندز‘ لأفضل 100 علامة تجارية عالمية، والمرتبة 79 في قائمة ’العلامات التجارية الأكثر قيمة في عام 2018 والتي أصدرتها مجلة ’فوربس‘.

وباعتبارها مجموعة رائدة في تكنولوجيا المعلومات، تخصص هواوي قسماً كبيراً من ايرادات مبيعاتها السنوية لجهود الأبحاث والتطوير، وأنشأت 14 مركزاً للبحوث في جميع أنحاء العالم. ومنها مركز هواوي لأبحاث الجماليات في باريس. وأنشأت هواوي مركزاً جديداً للأبحاث والتطوير في ’مختبر ماكس بيريك للابتكار‘ في مدينة فِتسلار في ألمانيا، وفيه تتعاون هواوي وشركة لايكا في مجال الأبحاث التقنية لتطوير كاميرات الأجهزة النقالة وجودة الصور. ***

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: http://consumer.huawei.com/ae-en/

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للاستفسارات الإعلامية:

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ماريا أوجارام

المديرة الإقليمية للعلاقات العامة والتواصل الاجتماعي

مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين

البريد الإلكتروني: [email protected]

جامول تورابوف

مدير العلاقات العامة والتواصل في الإمارات العربية المتحدة

مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين

البريد الإلكتروني: [email protected]

غيدا قليبو

مسؤولة تنفيذية أولى

شركة هيل آند نولتون

البريد الإلكتروني: [email protected]

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