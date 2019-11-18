القضاء العراقي يأمر بالقبض على نائب في البرلمان

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة أمرت السلطات العراقية، الاثنين بالقبض على بمنع سفر وحجز أموال عضو في مجلس النواب العراقي. وقالت محكمة تحقيق الكرخ في بغداد إن "محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أمر قبض بحق النائب طلال الزوبعي مع منع سفر وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة". وأضاف أن "أمر القبض صدر استنادا إلى أحكام المادة 308 من قانون العقوبات". اقرأ أيضاً : إضراب عام في العراق يعيد الزخم للاحتجاجات المناهضة للحكومة.. فيديو

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