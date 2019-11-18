موجة البرد تتعمق ورياح شديدة وتشكل للصقيع في عدة مناطق بالأردن.. تفاصيل

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة نشر موقع طقس العرب، توقعاته للحالة الجوية الأسبوعية حيث تؤثر موجة برد على الأردن الأسبوع الحالي بالتزامن مع هبوب رياح شرقية تثير الأتربة وتُساهم بزيادة الإحساس بالبرودة خاصة مع ساعات الليل. واليوم الاثنين يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويكون الطقس بارداً مع هبوب رياح شرقية نشطة تزيد من الإحساس بالبرودة. والثلاثاء حتى يوم الخميس يكون طقس باردا نسبياً نهاراً، وشديد البرودة ليلاً حيثُ تقترب الصغرى من الصفر المئوي في بعض المناطق. تفاصيل الحالة الجوية ودرجات الحرارة التي تؤثر على الأردن حتى نهاية الأسبوع: الاثنين 2019/11/18 نهاراً: يطرأ إنخفاض إضافي على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 5-7 درجات مئوية.

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مقدم من يورونيوز

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي السفارة الأميركية في لبنان تعلن دعمها للتظاهرات الاحتجاجية في البلاد أعلنت السفارة الاميركية في بيروت السبت دعمها التظاهرات الاحتجاجية التي يشهدها لبنان منذ شهر ضد السلطة الحاكمة المتهمة بالفساد. وقالت السفارة في تغريدة "ندعم الشعب اللبناني في تظاهراته السلمية وتعبيره عن الوحدة الوطنية". وعن ما اسمتها السفارة ب"شائعات" عن تمويلها للثورة غردت السفارة قائلة "سمعنا بإشاعات، لكن لا، السفارة الأمريكية لا تمول "حافلة الثورة"، في إشارة إلى مبادرة ابتكرها نشطاء خلال الإحتجاجات تتمثل في حافلة تجوب أرجاء الوطن تحمل شعارات مثل "لبنان تنتفض". ويشهد لبنان منذ السابع عشر من تشرين الاول/اكتوبر احتجاجات شعبية غير مسبوقة ضد جميع مكونات الطبقة السياسية المتهمة بالفساد والعجز عن معالجة الازمة الاقتصادية المتفاقمة. ودفع هذا الحراك رئيس الوزراء سعد الحريري الى الاستقالة في 29 تشرين الاول/اكتوبر، ولم تؤد المشاورات السياسية حتى الان الى تشكيل حكومة جديدة. ويتوقع ان يشهد الاحد تظاهرات كبيرة في مدن لبنانية عدة لمزيد من الضغط على السياسيين. والسبت، جالت حافلة سميت "بوسطة الثورة" المناطق اللبنانية من الشمال الى الجنوب. وانطلقت من عكار شمالا ووصلت مساء الى مدينة صيدا جنوبا. واكد المتظاهرون الذين شاركوا في هذه المبادرة انها تهدف الى كسر الحواجز الجغرافية والطائفية بين اللبنانيين وتجاوز اثار الحرب الاهلية (1975-1990). للمزيد على يورونيوز: خامنئي: إزالة الكيان الصهيوني لا يعني إبادة الشعب اليهودي شاهد: إضراب جزئي لأطباء لبنان اعتراضاً على نقص المستلزمات وتأخر الرواتب احتجاجات على ترشيح وزير سابق لرئاسة الحكومة في لبنان Euronews (Ar)

عشية ذكرى الثورة .. احتجاجات في براغ للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء المتهم في قضايا فساد تظاهر أكثر من 200 ألف تشيكي بحسب الشرطة، السبت في وسط براغ للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء اندريه بابيس المتهم بالفساد عشية الذكرى الثلاثين للثورة المخملية التي أطاحت بالشيوعية في تشيكوسلوفاكيا السابقة. وبابيس الشعبوي الشيوعي السابق يواجه اتهامات بالفساد وتحقيقا للمفوضية الأوروبية حول تضارب مصالح محتمل يتعلق بشركته "أغروفرت" القابضة التي تضم أنشطة في استثمارات مختلفة منها قطاعات الزراعة والإعلام والكيمياء. وينفي رئيس الحكومة التشيكي هذه التهم، وورد اسم بابيس أيضا كعميل في ملفات سرية للشرطة في ثمانينات القرن الماضي، وهو ما ينفيه الملياردير بشدة. وحكومته الائتلافية مدعومة في البرلمان من الحزب الشيوعي. وقالت الشرطة التشيكية على حسابها على تويتر "أكثر من 200 ألف شخص" يشاركون في التظاهرة "فيما يأتي آخرون" إلى وسط براغ. وصرح جوزف بلاندور المتظاهر المنحدر من بلدة زاسوفا شرق تشيكيا لفرانس برس "لا أحب أكاذيب رئيس الوزراء". وأضاف "تضارب المصالح وأكاذيبه واختلاساته لم تعد تحتمل، ليس رجلا نزيها". ودعا التحرك المنظم للتظاهرة رئيس الوزراء إلى إيجاد حل لتضارب المصالح أو الاستقالة. وتنظم التظاهرة عشية الذكرى الثلاثين للثورة المخملية، وتجمع نحو 250 ألف شخص في براغ في حزيران/يونيو لمطالبة بابيس بالاستقالة خلال أكبر تظاهرة تنظم منذ الثورة المخملية. للمزيد على يورونيوز: محكمة بلجيكية تتعاطى مع 3 مذكرات اعتقال إسبانية بحق قادة كتالونيين كقضية واحدة شاهد: مراسم إحياء ذكرى مرور 30 عاماً على سقوط جدار برلين Euronews (Ar)

توتر واعتقالات في باريس مع إحياء "السترات الصفراء" الذكرى السنوية الأولى للحراك نزل متظاهرون من "السترات الصفراء" إلى الشوارع مجددا في فرنسا السبت على أمل استعادة زخم حراكهم الاجتماعي غير المسبوق بعد عام من انطلاقه، لكن التحركات شهدت عودةً للفوضى في بعض أحياء باريس. وشهدت احتجاجات السبت أعمال تخريب وإحراق لحاويات نفايات ورمي حجارة على الشرطة التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع. وفي جنوب العاصمة، تحولت ساحة إيطاليا إلى ميدان مواجهات متقطعة وضاقت اجواؤها بالغاز المسيل للدموع، وفق صحافيين في وكالة فرانس برس شاهدوا العديد من المتظاهرين المصابين بجروح مع منع لعناصر الإطفاء من التدخل. وبقي الوضع مضطربا لمدة ساعتين في فترة بعد الظهر، فيما تدخلت الشرطة أكثر من مرة لتفريق مجموعات صغيرة من المخربين، متصديةً لهم ومطلقةً الغاز المسيل للدموع. "ونظراً لأعمال العنف والتجاوزات"، طلبت الشرطة إلغاء تظاهرة للسترات الصفراء كانت مقررة عند الساعة 14,00 (13,00 ت غ) في الساحة. وقال مدير شرطة باريس إن من كانوا في الساحة "ليسوا أفراداً يدافعون عن قضية بل أشخاص يعمدون الى التخريب" والقيام "باعتداءات ممنهجة ضد قوات الأمن وعناصر الإطفاء". وأوقفت السلطات 61 شخصاً. وقال لوران (50 عاماً) القادم من شرق فرنسا للمشاركة في الذكرى السنوية الاولى للحراك "خاب أملنا قليلاً جراء العنف ولذلك أبحث مع أصدقائي عن ركن أكثر هدوءاً". وتوتر الوضع كذلك في ساحة الباستيل حيث أوقفت الشرطة مسيرةً كان مصرحاً بها في وقت سابق اتجهت من شمال غرب باريس، كما شاهدت صحافية في وكالة فرانس برس. شاهد: مسيرة للعاملين في المستشفيات الفرنسية تطالب برفع الأجور وزيادة الدعم المالي لقطاع الصحة قمع شديد وفي مناطق اخرى، حافظت تظاهرات صباحية على طابع هادئ، لكن بعد الظهر، عمدت قوات الأمن الى إطلاق الغاز المسيل للدموع في ليون (وسط-شرق)، حيث نجح نحو ألف متظاهر بالوصول إلى وسط المدينة الذي كان ممنوعاً عليهم التظاهر فيه. وفي نانت (غرب) اندلعت مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين "عنيفين"، وفق السلطات. وفي الجنوب الشرقي، احتل ناشطون من "السترات الصفراء" مستديرات، ووزعوا مناشير على العابرين بدون أي توتر يذكر. وأطلقت العديد من دعوات التظاهر خلال عطلة نهاية الاسبوع في كافة أنحاء فرنسا بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للحراك الذي اندلع بالأساس احتجاجاً على ضريبة على المحروقات، قبل أن يتحول لحراك اجتماعي واسع هز ولاية إيمانويل ماكرون. وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 نزل نحو 300 ألف شخص بحسب السلطات إلى الشوارع في فرنسا مرتدين سترات صفراء استجابة لنداء على فيسبوك، في تحرك خارج عن أي إطار سياسي أو نقابي احتل مئات المستديرات التي ترمز إلى ضواحي المدن الفرنسية حيث يعاني الناس من تراجع قدرتهم الشرائية. البرلمان الأوروبي يدين مشروع قانون بولندي يجرّمُ تعليم الثقافة الجنسية في المدارس وفي اليوم نفسه في باريس، قطع متظاهرون جادة الشانزيليزيه التي أصبحت في ما بعد ملتقى لتظاهرات أيام السبت، إلى أن حظرتها السلطات في منتصف آذار/مارس بعدما شهد أحد أيام الاحتجاجات تلك أعمال تخريب في الجادة المحاطة بمتاجر فاخرة. والسبت، بقيت الشانزيليزيه بمنأى عن التحركات، بعد وضعها تحت رقابة أمنية مشددة، كما مناطق مهمة أخرى في العاصمة. وبعدما قدمت الحكومة تنازلات مثل صرف مكافآت ورفع الضرائب عن ساعات العمل الإضافية ونظمت حواراً وطنياً واسعاً، تراجع زخم حراك "السترات الصفراء" تدريجياً حتى الربيع ولم يعد يجمع سوى بضعة آلاف. واورد مارتان العاطل عن العمل والقادم من سوريسن (غرب العاصمة)، أن ما يذكره من العام المنصرم للاحتجاجات "الأشخاص الرائعون الذين التقيتهم، والقمع الشديد الذي تعرضنا له"، مؤكداً عزمه على الاستمرار في التظاهر. ولا يزال لدى المتظاهرين العديد من المطالب، مثل خفض الضريبة على المواد الأولية الضرورية، فرض ضريبة على رأس المال، وإجراء "استفتاء مبادرة شعبية". وتوقعت السلطات أن يكون تحرك السبت "واسعاً" في كافة أنحاء البلاد بعدما أعلن عن أكثر من 270 تحركاً. وتوقعت السلطات تحرك "200 إلى 300 من متشددي السترات الصفراء ونحو 100 إلى 200 ناشط من اليسار المتطرف" في باريس، وفق مصدر أمني. القضاء الأوروبي يلزم إسرائيل بذكر مصدر منتجاتها التي تدخل السوق الأوروبية Euronews (Ar) 1 إلغاء Advertisements الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO عاهل الاردن يزور الغمر بعد استعادتها من إسرائيل Euronews (Ar) مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وتسود أجواء باردة نسبيا إلى باردة في ُمختلف المناطق مع ظهور كميات من السحب على ارتفاعات ُمختلفة. وتكون الرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً وتصحب بهبات قوية فوق الجبال مما تزيد من الإحساس بالبرودة وقد تعمل على إثارة الأتربة والغبار في بعض المناطق. وفي خليج العقبة: - الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-15 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 25 درجة مئوية. ليلاً: تسود أجواء باردة بشكل لافت في أغلب المناطق،وتقترب الحرارة من الصفر المئوي في أجزاء من البادية الشرقية والجنوبية والسهول الشرقية والجبال الجنوبية العالية. ويُحتمل تشكل الصقيع مع ساعات الليل المتأخرة في أجزاء من مناطق البادية،وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا خاصة فوق الجبال وتزيد من الإحساس بالبرودة بشكل واضح. التوصيات: -التذكير بالاستخدام الآمن لوسائل التدفئة، وعدم تركها تعمل أثناء النوم. -احتمال تشكل الصقيع في أجزاء من البادية مع ساعات الفجر والصباح الباكر. اقرأ أيضاً : طقس العرب: درجات حرارة قريبة من الصفر المئوي في بعض مناطق الأردن خلال الليالي القادمة - خرائط الثلاثاء 2019/11/19 نهاراً: تبقى درجات الحرارة أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 3-5 درجات مئوية. وتسود أجواء باردة نسبياً إلى باردة في ُمختلف المناطق مع ظهور كميات من السحب على ارتفاعات ُمختلفة. وتكون الرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط احيانا فوق الجبال تزيد من الإحساس بالبرودة وتعمل على إثارة الأتربة والغبار في بعض المناطق. وفي خليج العقبة: - الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 25 درجة مئوية. ليلاً: تسود أجواء باردة الى شديدة البرودة في معظم مناطق المملكة باستثناء الأغوار والبحر الميت والعقبة. وتقترب الحرارة من الصفر المئوي في المناطق الصحراوية والسهول الشرقية وبعض المرتفعات الجبلية، مع احتمال تشكل الصقيع في مناطق البادية الشرقية والجنوبية،وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً فوق الجبال وتزيد من الإحساس بالبرودة بشكل واضح. التوصيات: -التذكير بالاستخدام الآمن لوسائل التدفئة، وعدم تركها تعمل أثناء النوم -احتمال تشكل الصقيع في أجزاء من البادية مع ساعات الفجر والصباح الباكر. الأربعاء 2019/11/20 نهاراً: تبقى درجات الحرارة أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 4-6 درجات مئوية. وتسود أجواء باردة نسبياً إلى باردة عُموماً مع ظهور بعض السحب على ارتفاعات مُختلفة،وتكون الرياح جنوبية شرقية مُعتدلة السرعة تزيد من الإحساس بالبرودة مع هبات نشطة احياناً على المناطق الجبلية. وفي خليج العقبة: - الرياح: شمالية معتدلة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 25 درجة مئوية. ليلاً: تسود أجواء باردة بشكلٍ لافت في معظم مناطق المملكة باستثناء الأغوار والبحر الميت والعقبة. وتقترب الحرارة من الصفر المئوي في المناطق الصحراوية والسهول الشرقية والمرتفعات الجبلية، مع احتمال تشكل الصقيع في مناطق البادية،وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة وتزيد من الإحساس بالبرودة بشكل واضح. التوصيات: -التذكير بالاستخدام الآمن لوسائل التدفئة، وعدم تركها تعمل أثناء النوم. -احتمال تشكل الصقيع في أجزاء من البادية مع ساعات الفجر والصباح الباكر. الخميس 2019/11/21 نهاراً: تبقى درجات الحرارة أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 2-4 درجات مئوية. وتسود أجواء باردة نسبياً إلى باردة خاصة مع ساعات الصباح الباكر في مُختلف المناطق،وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. وفي خليج العقبة: - الرياح: شمالية معتدلة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 25 درجة مئوية. ليلاً: تسود أجواء باردة بشكلٍ لافت في معظم مناطق المملكة باستثناء الأغوار والبحر الميت والعقبة. وتقترب الحرارة من الصفر المئوي في المناطق الصحراوية والسهول الشرقية والمرتفعات الجبلية، مع تشكل الصقيع خاصة في مناطق البادية،وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. التوصيات: -التذكير بالاستخدام الآمن لوسائل التدفئة، وعدم تركها تعمل أثناء النوم. -احتمال تشكل الصقيع في أجزاء من البادية مع ساعات الفجر والصباح الباكر. الجمعة 2019/11/22 نهاراً: تبقى درجات الحرارة أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 2-4 درجات مئوية. وتسود أجواء باردة نسبياً إلى باردة خاصة مع ساعات الصباح الباكر في مُختلف المناطق،وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. وفي خليج العقبة:- الرياح: شمالية معتدلة السرعة.- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20 سم).- درجة حرارة سطح مياه البحر: 25 درجة مئوية. ليلاً: تسود أجواء باردة بشكلٍ لافت في معظم مناطق المملكة باستثناء الأغوار والبحر الميت والعقبة. وتقترب الحرارة من الصفر المئوي في المناطق الصحراوية والسهول الشرقية والمرتفعات الجبلية، مع احتمال تشكل الصقيع في مناطق البادية،وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. التوصيات: -التذكير بالاستخدام الآمن لوسائل التدفئة، وعدم تركها تعمل أثناء النوم. -احتمال تشكل الصقيع في أجزاء من البادية مع ساعات الفجر والصباح الباكر.