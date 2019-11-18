السودان يتحدث عن "اتفاق" بشأن سنوات ملء سد النهضة

دبي - بواسطة محمد فارس © Sky News Screen Grab واشنطن تستضيف اجتماعات لبحث ملف سد النهضة

وأوضح المسؤول السوداني أن الدول الثلاث توافقت على الملء الأول لبحيرة سد النهضة، في فترة زمنية تصل 7 سنوات، وفقاً لما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط".

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مقدم من يورونيوز

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي عاهل الاردن يزور الغمر بعد استعادتها من إسرائيل زار عاهل الاردن الملك عبد الله الثاني السبت يرافقه ولي عهده الأمير حسين منطقة الغمر جنوب غرب المملكة بعد نحو اسبوع على انتهاء حق اسرائيل بالتصرف بها بموجب ملحق خاص في اتفاق السلام. وتقع الغمر في وادي عربة جنوب البحر الميت ضمن محافظة العقبة (جنوب)، وانتهى الأحد الماضي العمل بملحق خاص بمنطقة الغمر وآخر خاص بمنطقة الباقورة (شمال) ضمن اتفاق السلام الموقع بين اسرائيل والأردن عام 1994. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (بترا) أن "الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه سمو الأمير الحسين، ولي العهد، زار اليوم السبت، منطقة الغمر في وادي عربة". وكان في استقبال الملك وولي عهده رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وعدد من كبار الضباط. وبحسب الوكالة استمع الملك إلى "إيجاز قدمه قائد المنطقة العسكرية الجنوبية عن الأهمية التاريخية والجغرافية والاستراتيجية للمنطقة". وكان الملك زار الإثنين منطقة الباقورة الواقعة شرق نقطة التقاء نهري الأردن واليرموك في محافظة إربد (شمال المملكة) غداة انتهاء حق اسرائيل بالتصرف بها بموجب ملحق خاص في اتفاق السلام. وأعلن العاهل الاردني الأحد فرض سيادة الاردن الكاملة على أراضي الباقورة والغمر التي استغلتها إسرائيل وكان لها حق التصرف بها لمدة 25 عاما (انتهت الأحد) بموجب ملحقين خاصين بهما في معاهدة السلام. وبحسب الاتفاق يتجدد الملحقان تلقائيا في حال لم تبلغ الحكومة الأردنية الدولة العبرية برغبتها في استعادة هذه الاراضي قبل عام من انتهاء المدة، وهو ما فعلته المملكة. وقرّر الملك عبد الله العام الماضي عدم تجديد الملحقين الخاصين بأراضي الباقورة والغمر. للمزيد على يورونيوز: المخابرات الأردنية تحبط هجوما ضد جنود ودبلوماسيين أمريكيين وإسرائيليين في الأردن (صحيفة) نتنياهو يقول إنه يريد الحفاظ على معاهدة السلام مع الأردن كيف استغل عراقيون فرصة فوز فريقهم على إيران للتعبير عن دعم "الثورة"؟ Euronews (Ar)

السفارة الأميركية في لبنان تعلن دعمها للتظاهرات الاحتجاجية في البلاد أعلنت السفارة الاميركية في بيروت السبت دعمها التظاهرات الاحتجاجية التي يشهدها لبنان منذ شهر ضد السلطة الحاكمة المتهمة بالفساد. وقالت السفارة في تغريدة "ندعم الشعب اللبناني في تظاهراته السلمية وتعبيره عن الوحدة الوطنية". وعن ما اسمتها السفارة ب"شائعات" عن تمويلها للثورة غردت السفارة قائلة "سمعنا بإشاعات، لكن لا، السفارة الأمريكية لا تمول "حافلة الثورة"، في إشارة إلى مبادرة ابتكرها نشطاء خلال الإحتجاجات تتمثل في حافلة تجوب أرجاء الوطن تحمل شعارات مثل "لبنان تنتفض". ويشهد لبنان منذ السابع عشر من تشرين الاول/اكتوبر احتجاجات شعبية غير مسبوقة ضد جميع مكونات الطبقة السياسية المتهمة بالفساد والعجز عن معالجة الازمة الاقتصادية المتفاقمة. ودفع هذا الحراك رئيس الوزراء سعد الحريري الى الاستقالة في 29 تشرين الاول/اكتوبر، ولم تؤد المشاورات السياسية حتى الان الى تشكيل حكومة جديدة. ويتوقع ان يشهد الاحد تظاهرات كبيرة في مدن لبنانية عدة لمزيد من الضغط على السياسيين. والسبت، جالت حافلة سميت "بوسطة الثورة" المناطق اللبنانية من الشمال الى الجنوب. وانطلقت من عكار شمالا ووصلت مساء الى مدينة صيدا جنوبا. واكد المتظاهرون الذين شاركوا في هذه المبادرة انها تهدف الى كسر الحواجز الجغرافية والطائفية بين اللبنانيين وتجاوز اثار الحرب الاهلية (1975-1990). للمزيد على يورونيوز: خامنئي: إزالة الكيان الصهيوني لا يعني إبادة الشعب اليهودي شاهد: إضراب جزئي لأطباء لبنان اعتراضاً على نقص المستلزمات وتأخر الرواتب احتجاجات على ترشيح وزير سابق لرئاسة الحكومة في لبنان Euronews (Ar)

عشية ذكرى الثورة .. احتجاجات في براغ للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء المتهم في قضايا فساد تظاهر أكثر من 200 ألف تشيكي بحسب الشرطة، السبت في وسط براغ للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء اندريه بابيس المتهم بالفساد عشية الذكرى الثلاثين للثورة المخملية التي أطاحت بالشيوعية في تشيكوسلوفاكيا السابقة. وبابيس الشعبوي الشيوعي السابق يواجه اتهامات بالفساد وتحقيقا للمفوضية الأوروبية حول تضارب مصالح محتمل يتعلق بشركته "أغروفرت" القابضة التي تضم أنشطة في استثمارات مختلفة منها قطاعات الزراعة والإعلام والكيمياء. وينفي رئيس الحكومة التشيكي هذه التهم، وورد اسم بابيس أيضا كعميل في ملفات سرية للشرطة في ثمانينات القرن الماضي، وهو ما ينفيه الملياردير بشدة. وحكومته الائتلافية مدعومة في البرلمان من الحزب الشيوعي. وقالت الشرطة التشيكية على حسابها على تويتر "أكثر من 200 ألف شخص" يشاركون في التظاهرة "فيما يأتي آخرون" إلى وسط براغ. وصرح جوزف بلاندور المتظاهر المنحدر من بلدة زاسوفا شرق تشيكيا لفرانس برس "لا أحب أكاذيب رئيس الوزراء". وأضاف "تضارب المصالح وأكاذيبه واختلاساته لم تعد تحتمل، ليس رجلا نزيها". ودعا التحرك المنظم للتظاهرة رئيس الوزراء إلى إيجاد حل لتضارب المصالح أو الاستقالة. وتنظم التظاهرة عشية الذكرى الثلاثين للثورة المخملية، وتجمع نحو 250 ألف شخص في براغ في حزيران/يونيو لمطالبة بابيس بالاستقالة خلال أكبر تظاهرة تنظم منذ الثورة المخملية. للمزيد على يورونيوز: محكمة بلجيكية تتعاطى مع 3 مذكرات اعتقال إسبانية بحق قادة كتالونيين كقضية واحدة شاهد: مراسم إحياء ذكرى مرور 30 عاماً على سقوط جدار برلين Euronews (Ar) 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD Advertisements HQ SD LO ماهي أبرز نقاط الخلاف في مفاوضات مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة؟ Euronews (Ar) مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وحسب الوزير عباس، فإن التفاوض شمل موضوعات التشغيل الدائم لسد النهضة، وتأثيراته على منظومة السدود في كل من السودان وفي مصر، وأرجأ بحث القضايا الخلافية غير المتوافق عليها لشهري ديسمبر 2019، ويناير 2020 المقبلين.

ورفض محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري المصرية، تأكيد أو نفي ما صرح به المسؤول السوداني، لكنه أوضح لـ"الشرق الأوسط"، أن ما جرى مناقشة هو أن "يكون ملء خزان السد على مراحل وفق هيدرولوكية نهر النيل الأزرق، بما يجنب التأثيرات السلبية على دول المصب بقدر الإمكان".

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وأضاف السباعي: "الأهم ليس هو عدد سنوات الملء فقط، بقدر وضع قواعد ونسب وفق ظروف التدفقات المائية، بالتنسيق المتبادل بين الدول الثلاث، وهو ما سيتم حسمه في الاجتماعات المقبلة". ونوه السباعي إلى "مطالبة مصر بإدارة مشتركة للسد، ولكل السدود على المجرى المائي، وفق القواعد المعمول بها عالمياً".

وتعد فترة ملء الخزان أكبر النقاط الخلافية بين إثيوبيا ومصر، وخلال المفاوضات السابقة كانت إثيوبيا تصر على أن تكون ثلاث سنوات، بينما تريد القاهرة زيادتها إلى سبع سنوات.

ومن المقرر أن يجري الاجتماع الثاني في القاهرة، مطلع ديسمبر المقبل.

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