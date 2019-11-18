الجيش الإسرائيلي يبدأ تمرينا "مفاجئا" بالمنطقة الشمالية

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-تويتر الجيش الإسرائيلي يبدأ تمرينا "فُجائيا" لفحص جهوزية المنطقة ا

وهذا هو التمرين الثاني الذي يتم إجراءه في إطار ما تسمى امتحانات الجاهزية التي أعلن عنها رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي لعام 2019.

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من المتوقع انتهاء التمرين المفاجئ الذي ينفذ في شمال البلاد، وخاصة في منطقة الجليل الأعلى غدًا الثلاثاء.

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مقدم من سكاي نيوز

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وتشهد المنطقة حركة ناشطة للمركبات العسكرية وقوات الأمن والطائرات كما تسمع صافرات ودوي انفجارات، بالإضافة إلى تفعيل نظام هاتفي لاستدعاء قوات احتياط.

ويأتي التدريب بعد ساعات من تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأحد، أكد خلالها أن الجيش يحتفظ بحرية العمل والرد على "أي اعتداءات تأتي من قطاع غزة".

وأوضح نتانياهو في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية أن إسرائيل "لم تتعهد بشيء في إطار التهدئة في غزة".

وقال:" إسرائيل لم تتعهد بشيء. سياستنا الأمنية لم تتغير بشيء، وحتى ليس بشيء واحد. نحتفظ بحرية عمل كاملة وسنستهدف كل من يحاول الاعتداء علينا. حماس أطلقت خلال نهاية الأسبوع الماضي صواريخ على بئر السبع. أوعزت لجيش الدفاع بأن يضرب فورا أهدافا تابعة لحماس في قطاع غزة".

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