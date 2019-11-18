قوات سوريا الديمقراطية: تركيا تخترق الهدنة.. وتسيطر على 60 قرية شمال سوريا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"،اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال التركى وفصائل سورية تابعة لها ، تمكنت من السيطرة على ستين قرية منذ إعلان وقف إطلاق النار.
وذكرت قناة العربية الإخبارية، نقلا عن كينو كبرئيل، الناطق الرسمى باسم "قسد " قوله ، إن قوات الاحتلال التركى، والعناصر الموالية لها ما زالت تشن أعنف الهجمات على قرى مدينة "تل تمر " وإنها لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار.
ومن جانبه، أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان " بأن القوات التركية والفصائل الموالية لها بسطت سيطرتها على صوامع "شركراك" بريف عين عيسى ، شمال مدينة الرقة، مستغلة انسحاب قوات "قسد" من الصوامع عقب اجتماع روسى - تركى مساء أمس الأحد، واستقدام آليات ثقيلة وتعزيزات عسكرية و"لوجستية " إلى الصوامع التى كان من المفترض أن تسلم لروسيا، إلا أن قوات الاحتلال التركى والفصائل الموالية لها سيطرت عليها عقب الاجتماع.
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