شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ففى الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 5 مواطنين، بينهم أمين سر حركة "فتح" بمنطقة الحرم الإبراهيمى، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، كما داهمت بلدتى "يطا" و"حلحول"، ونصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدتى "حلحول" و"سعير"، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت فى بطاقات راكبيها.

وفى رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال شابا، بعد أن داهمت منزله فى مخيم "الجلزون" شمال رام الله، وشابا آخر لم تعرف هويته، من بناية سكنية فى حى "عين مصباح" من مدينة رام الله.

فى السياق ذاته، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلى فى حى الإرسال من مدينة رام الله، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

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وفى "طوباس" شمال الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال أسيرا محررا من مخيم الفارعة، بعد أن داهمت منزله وفتشته.

وقال مدير نادى الأسير فى "طوباس"، محمود صوافطة، إن الأسير المحرر يعانى من عدة أمراض، وكان قد أجرى عملية زراعة كبد قبل نحو عامين.

وفى طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال أسيرا محررا، بعد أن داهمت منزله فى بلدة "عنبتا" شرق طولكرم، وفى نابلس، اعتقلت القوات مواطنا من بلدة "سبسطية" شمال نابلس.