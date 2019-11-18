شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول عسكرى عراقى: الوضع الأمنى فى البصرة يشهد استقرارا أمنيا والان مع تفاصيل الخبر
وقال الفريق الركن قاسم جاسم نزال فى بيان، أوردته قناة "السومرية" الإخبارية، "إن قيادة عمليات البصرة باشرت بفتح الطرق، وتسهيل حركة المواطنين فى أغلب المناطق بالتعاون مع أبناء المحافظة، بعد إضراب عام أدى إلى تعطيل الدوام الرسمى وقطع الطريق".
وأوضح، أن "القيادة ناشدت المواطنين بعدم اللجوء إلى قطع الطريق، لأن ذلك يؤدى إلى إرباك العمل فى دوائر الدولة ومفاصلها مما يؤثر سلبا على حياة المواطنين وحياتهم المعيشية"، مضيفا "أن هذا الاستقرار يتطلب تعاون المواطن العراقى والعمل يد واحدة مع القوات الأمنية"، ولافتا إلى أن "الوطن ليس ملكا لشخص أو جهة معينة".
كما أكد، "علينا احترام خصوصيات المواطنين فى حرية التعبير والحركة والعمل والتنقل ومزاولة أعمالهم والعيش بأمان وعدم فرض تصرفات فردية وشخصية على عموم الناس".
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