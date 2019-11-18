شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء العراقى يأمر بالقبض على نائب فى البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت محكمة تحقيق الكرخ فى بغداد المختصة بقضايا النزاهة، اليوم الاثنين، أمر قبض مع منع سفر وحجز أموال عضو فى مجلس النواب العراقى. وحسب وكالة أنباء العراق، ذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى العراقى أن "محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أمر قبض بحق النائب طلال الزوبعى مع منع سفر وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة". Advertisements وأضاف أن "أمر القبض صدر استنادا إلى أحكام المادة 308 من قانون العقوبات".

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