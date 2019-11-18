شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار رئيس كازاخستان لـ"الخليج 365": نسعى لإحياء التراث المفقود مع العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت عايدة بالاييف مستشارة الرئيس الكازاخى، على هامش احتفالية المجلس الأعلى للثقافة، بحفل إطلاق النسخة العربية العالمية من "موسوعة الأدب الكازاخي المعاصر" إن الموسوعة تعمل على إحياء التراث المفقود، وتمثل إمكانية التعرف على الشعب الكازاخي مؤكدة أن الهدف من مشروع الترجمة هو الوصول إلى أكبر عدد من القراء حول العالم.

وقالت بالاييف أمين اللجنة الوطنية لبرنامج "روحاني جانجيرو" إن الموسوعة الأدبية تمثل إمكانية للتعرف على الشعب الكازاخي، وكان هذا هدف إطلاق الرئيس الأول نور سلطان نزارباييف لمشروع الترويج للثقافة الكازاخية حول العالم، موضحة أنه تمت ترجمة مختارات من الأدب الكازاخى من 60 مؤلفا من الشعر والنثر فى 93 دولة مختلفة لـ 2.5 مليار شخص حول العالم، حيث يتم ترجمتها باللغات الـ 6 للأمم المتحدة، لافتة إلى أنه تم نشر النسخ المترجمة للإنجليزية والإسبانية والروسية وقريبا الصينية، والآن يتم نشرها عربيا لـ 500 مليون قارئ في 22 دولة عربية من خلال آلاف المكاتب الثقافية العربية.

وأضافت أن مشروع ترجمة الموسوعة الكازاخية للعربية هو ثمرة مجهود كبير، بدأ بمبادرة من الرئيس الأول للبلاد نور سلطان نزارباييف عام 2016 لتحديث الوعي والتعريف بمدى ثراء الثقافة الكازاخية، من خلال عدد من المشاريع الثقافية، مثل نقل الحروف الكازاخية إلى الأبجدية اللاتينية، كما يتم ترجمة العديد من الأعمال الأدبية العالمية إلى اللغة الكازاخية.

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وأوضحت أن كازاخستان ترتبط بالعالم العربى ليس فقط فى الدين الإسلامي بل وأيضا ثقافيا وحضاريا وتاريخيا فمن أرض كازاخستان ولد كل من الفارابي الفيلسوف الكبير والظاهر بيبرس القائد العسكري، ولتدشين هذه الموسوعة بلغتها العربية تتيح الفرصة لنا لتوطيط العلاقات المصرية الكازاخية، وكذلك العمل على إحياء التراث المفقود، والتعرف على مؤلفات كازاخستان ضمن مشروع "روحاني جانجيرو".

وقالت بأن هذا المشروع جزء لايتجزء من مشروع الثقافة الذي يقوده زعيم الأمة والرئيس المؤسس نور سلطان نزارباييف من أجل تطوير ثقافة الشعب الكازاخي، ويتم الان نقل الحروف الكازخية إلى حروف لاتينية وأيضا يتم ترجمة أكثر من مائة مادة دراسية علمية إلى اللغة الكازاخستانية.

وقد تم نشر الموسوعة بمصر بفضل المجلس الأعلى للثقفاة وشركة ميديا هب للنشر لذا تتقدم بتوجيه الشكر لكليهما ولكل من ساعد في اخراج هذا العمل إلى النور.