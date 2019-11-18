شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول عراقى: الاحتجاجات لم تسبب أى ضرر على إنتاج وتصدير النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة النفط العراقية اليوم الاثنين، أن الاحتجاجات التى تشهدها البلاد منذ أكتوبر الماضى، لم تتسبب بأي ضرر على إنتاج وتصدير النفط العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد ـ فى تصريح لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ "إن الإنتاج النفطي للعراق وعمليات تصديره ما زالت مستمرة ومستقرة، ولم يلحق بها أي ضرر بسبب الاحتجاجات، رغم أن هناك بعض المواطنين تظاهروا بالقرب من حقول نفطية".



وأضاف جهاد "أن المتظاهرين حرصوا على عدم المساس بالحقول النفطية، وكانوا يطالبون بالوظائف والخدمات وهذا حقهم"، موضحا أن ما حدث هو قطع للطرق المؤدية إلى بعض الحقول.



وشهدت الأيام الماضية تظاهر المئات من سكان محافظة البصرة بالقرب من الحقول النفطية، لكنهم لم يتعرضوا لها.