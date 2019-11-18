أمير الكويت يعفي وزيري الدفاع والداخلية من منصبيهما

صحيفة الخليج الالكترونية أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الإثنين، أمرا أميريا بإعفاء نجله الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، والفریق خالد الجراح الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية من منصبيهما.

كما كلف أمير الكويت جابر المبارك الحمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة. انشر الخبر :

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