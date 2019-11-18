- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
يجري الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تمرينا عسكريا مفاجئا على مدار يومين متتاليين، لفحص جاهزية القدرات العملياتية للقيادة العسكرية الشمالية.
ومن المتوقع انتهاء التمرين المفاجئ في شمال البلاد، وخاصة في منطقة الجليل الأعلى، غدا الثلاثاء حيث ستشهد المنطقة حركة ناشطة للمركبات العسكرية وقوات الأمن والطائرات، كما ستسمع أصوات الصافرات ودوي الانفجارات، بالإضافة إلى تفعيل نظام هاتفي لاستدعاء قوات الاحتياط.
وهذا هو التمرين الثاني الذي يتم إجراؤه في إطار ما تسمى “امتحانات الجاهزية” التي أعلن عنها رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي للعام 2019.
انشر الخبر :
كانت هذه تفاصيل خبر تدريبات عسكرية إسرائيلية مفاجئة قرب الحدود مع سوريا ولبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.