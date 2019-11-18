نقطة في الجسم تخلصك من الصداع!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

في الجسم نقاط ضغط تسمح بمعالجة بعض الأوجاع من خلال التأثير على الجهاز العصبي، خصوصاً إن أصبت في اختيار النقطة الصحيحة.



إليكم إحدى النقاط الأسهل تحديداً في الجسم والتي تعرف باسم Feng Fu:

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تقع هذه النقطة مباشرة عند أسفل الرأس وفي أعلى العنق. يمكنك إيجادها من طريق تمرير إصبعك في مجال الفصل بين الرأس والرقبة. فبحسب اختصاصيي الوخز بالإبر، إنّ هذه النقطة تحسّن صحة الإنسان بشكل عام وتعتبر مصدر راحة نفسية.

ثمّة طرق عدة لتحفيز هذه النقطة، ولكنّ الأسهل التمدد على البطن ووضع مكعب من الثلج، أو وضعها في قطعة قماش إن كنتم لا ترغبون في التمدد على البطن. عليك ترك المكعب لمدّة عشرين دقيقة، ولا داعي للقلق لأنك لن تصاب بنزلة برد أو ما شابه. بدءاً قد تشعر بالبرد لمدّة ثلاثين ثانية إلاّ أنه بعد ذلك ستشعر بالحرارة المنبعثة من الـ Feng Fu.

بإمكانك اعتماد هذه الوسيلة كلّ يومين أو ثلاثة، في الصباح قبل تناول الطعام أو عند المساء قبل النوم. في الأيّام الأولى، ستشعر بالسعادة والنشوة المطلقة وذلك بفضل إفراز هرمون الأندورفين في الجسم. ومع الوقت، ستكتشف الكثير من الفوائد الصحية أوّلها تحسن نوعية النوم، والمزاج والحيوية أيضاً.

وإن كنت تعاني ألماً في الرأس أو الرقبة والمفاصل، فسيزول هذا الوجع تدريجياً ويتلاشى. إلاّ أنّ تحفيز نقطة الـFeng Fu ليس علاجاً بحدّ ذاته، لذلك يجب استشارة الطبيب دائماً. هذا مع العلم أنّ مزاياه الصحية عديدة نذكر منها: الربو المزمن، أمراض القلب والأوعية الدموية، أمراض الغدة، اضطرابات الدورة الشهرية، السلوليت وغيرها. كما من الممكن تحفيز هذه النقطة عبر التدليك بالأصابع وبهدوء.