دراسة تكشف.. كيف تعرف أنَّ الطفل يعاني اضطراباً عقلياً؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تزعم دراسة لباحثين أوستراليين أنَّ صفات الاضطراب_العقلي (psychopath) يمكن تحديدها منذ الصغر في سنِّ الثالثة.



ويأتي بعد دراسة لباحثين بريطانيين تشير إلى أنَّه الممكن التكهن بما إذا كان من الممكن تطوُّر صفات تؤدي إلى مرض عقلي في الكِبَر من عمر الخمسة أسابيع.

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الدراسة الاوسترالية، شملت أكثر من 200 طفل تراوح أعمارهم بين 3 وست سنوات، وتبين أنَّ 10% منهم يفتقرون إلى صفات مثل #الندم أو التعاطف مع الآخرين.

وقالت المُعدة الرئيسية للدراسة إيفا كيمونيس إنَّ "الأداة التشخيصية المتقدمة لتحديد الصفات أثناء الدراسة تسمح للأطفال المعرضين لخطر المرض العقلي بالحصول على العلاج في وقت سابق. وحتى وقتنا الحاضر لم يكن لدينا حقاً أية وسيلة للتعرف على تلك الصفات لدى الأطفال الصغار جداً".

وشملت اختبارات الدراسة معرفة القدرة على تغيُّر تعابير الوجه أو ثباتها، إضافةً إلى ردود الفعل على الصور المؤلمة والمحايدة. وزعم باحثون من جامعات تشارك عدة في هذه الدراسة أنَّه من الممكن التكهن أنَّ #الاطفال الذين تظهر لديهم صفات غير عاطفية عُرضة للإصابة بمرض عقلي عندما يكبرون. ويتم التعرُّف إلى الأطفال الذين يعانون من ضعف الاعتراف العاطفي، وانخفاض الاستجابة لاستغاثة الآخرين وعدم الشعور بالذنب أو التعاطف.

وأشارت الدكتورة كيمونيس إلى أن الدراسة الأوسترالية التي نشرت في مجلة Abnormal Child Psychology، لها آثار هامة في علاج من طريق الأبوة والأمومة والأساليب المتبعة لتنمية مهارات الطفل العاطفية، خصوصاً بالنسبة إلى الأطفال المعرضين لخطر السلوك الإجرامي في وقت لاحق في الحياة.